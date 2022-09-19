七仙羽親自幫徒弟郭奕芯男友新舖加持 師徒不和傳言不攻自破

FaDeLighT體驗館前日（17日）正式開幕。為支持徒弟郭奕芯（Ashina）男友Brain新鋪開張，人氣風水師傅七仙羽現身撐場，郭奕芯好友岑珈其、譚凱倫、曾傲棐、鄭伊琪、浩南也出席任主禮嘉賓。早前七師傅郭奕芯竟傳出「師徒不和」，今次郭奕芯親自邀請七師傅出席開幕禮，七師傅更出手幫舖頭加持，不和傳言不攻自破。

尖沙咀柏麗大道1-4號的FaDeLighT體驗館昨日（17日）正式開幕。

FaDeLighT位於尖沙咀柏麗大道1-4號，之後將定期舉辦各類活動，以及更新鋪內各式限定潮流玩意，為這個九龍區集休閒、購物，以及中外品牌雲集的繁華地段，帶來藝術、潮流、音樂及生活品味四大元素，以推廣香港本土特色與文化。FaDeLighT的目標是建立一個凝聚香港人，呈現香港獨特潮流、藝術及文化的集中地及打卡熱點。

郭奕芯（Ashina）與男友Brain。

「FaDeLighT」，F意指Future、D指 Developing、L指Link、T 指TALENT；換言之公司理念是「未來發展 連結才能」。希望透過提供平台及體驗館場地給予新一代年輕人，培育和發掘自己的興趣及天賦。因此公司Slogan將定為：Take A Step，希望鼓勵大家無論是追夢或體驗不同的新事物時，最重要的是勇於嘗試踏出第一步。同時，FaDeLighT期待能夠與年輕人一同創造更多屬於香港的文化，引領屬於我們的潮流！

人氣風水師傅七仙羽現身撐場。

實體店「FaDeLighT體驗館」共設有兩層，佔地超過5000呎，特設多個展示廳，展示多款限量版的潮流物品及藝術收藏品包括由Balenciaga與著名德國藝術家Nik Kosmas攜手製造，全球限量15座的虎年限定老虎機械擺設； 全球限量發行20枚的Balenciaga Runner運動鞋手工雕塑；由DIOR與著名美國藝術家Daniel Arsham合作推出的當代藝術品 “Future Relics”；全球限量500隻的黑白BE@RBRICK Sculpture；而且超罕有的BE@RBRICK 2000%更會隆重現身！除上述珍貴限量展品外，KAWS，Superme等眾多潮流收藏品都會於體驗館內展出。同場更設有多個「FaDeLighT打卡位」給大眾參觀、體驗和拍照留念。體驗館會將會定期更換展品陳設，令大眾參與多元化體驗活動的同時，對店內環境時常保持新鮮感。

演員岑珈其。

另外，「FaDeLighT體驗館」十分期待及興奮地與尖沙咀開業10年的著名藝術玩具店 TOP LIFE合作，為大家搜羅來自世界各地的潮流玩物。不日將於體驗館內率先發售不同系列BE@RBRICK 及其他潮物，務求令一眾潮物收藏家及愛好者滿載而歸。

好多禮物。

除此之外，FaDeLighT還會借活動去招攬和發掘有潛質的素人，讓他們大展所長。體驗館地下設有完善的音響系統、專業錄音室及表演舞台，能夠舉辦 Rapper show、DJ show、音樂歌唱表演等等，給有夢想有才能的人有實戰的機會。而體驗館內的嘉賓休息廳可以做訪問或節目拍攝，亦有化妝枱和廣闊的場地可以作為直播空間。

郭奕芯（Ashina）。

本年10月，FaDeLighT體驗館將舉辦潮流玩物BE@RBRICK的DIY工作坊 及為支持本地創作 而舉辦的手作精品市集。有關詳情將在FaDeLighT官方社交媒體平台上公佈! STAY TUNED！