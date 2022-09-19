林作畀100萬阿MO爸爸爭做發言人：希望你可以不需要省剪髮的費用

林作近年動作多多，之前曾揚言出挑機陳凱琳細佬豪出100萬驗父子DNA，鬧得滿城風雨。（IG@jolamchok）

林作一向相當「關心」時事，之前曾揚言出挑機陳凱琳細佬豪出100萬驗父子DNA，鬧得滿城風雨。近日又再出POST又出100萬，揚言要資助在MIRROR紅館演唱會中，被墜下螢幕擊中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）爸爸：「至少，希望你可以不需要省剪髮的費用，安心每個一兩個月該剪就剪一下。」

阿MO（中）父親（右）冀大眾繼續為其子祈禱。（李啟言IＧ圖片）

在MIRROR紅館演唱會中，被墜下螢幕擊中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），仍在伊利沙伯醫院留醫，情況由嚴重轉為穩定，Mo父親李盛林牧師前晚繼續發代禱信，透露兒子針灸的療情已完成了一個階段，但康復之路仍非常漫長。林作9月18日晚發長文，指自己失眠了整整一晚，決定向MO爸爸發公開信：「本人願意以個人名義向你支付100萬港幣，以讓你應對目前包括啊Mo及你自己身邊家人的生活開支。至少，希望你可以不需要省剪髮的費用，安心每個一兩個月該剪就剪一下。」

林作又再出招，話要畀100萬阿MO爸爸。（IG@jolamchok）

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林作早預料大家會相當多疑問，列舉三大問題：「你會問我憑什麼連李先生的1000萬你都不收，會收我區區100萬？難道我當你是陳凱琳一家人嗎？不，我提供的一百萬，有附帶條件，但只會能夠幫到你的：以後，由我來代你做發言人，而不是這位Shirley Loo。」他稱代禱文的文筆不通，更指以其知名度、背景、難搞度，絕對有信心能為阿mo爭取公道。

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