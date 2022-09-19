七仙羽曾與練馬師拍拖　嫌生活太悶拒入豪門：那時我又靚又性感

七仙羽（七師傅）和外籍男友Gerald拍拖超過十年，兩人早就以老公老婆見稱，生活甜蜜美滿猶如一對老夫老妻一樣。她過去甚少分享自己的情史，昨日（18日）卻因為重遊馬場令她勾起過去曾經與一名練馬師拍拖的時光，又大方分享這段不為人知的戀情：「我那時在他家放了風水陣，令他蠃了好多大賽。」



七師傅去到邊男友Gerald就去到邊。（七仙羽FB）

七師傅表示自己十多年前是馬場的常客，但後來與練馬師男友分手後甚少再去過，因為怕見到對方時會尷尬，她憶述當年與這名練馬師男友戀愛時其實吃盡苦頭，因為對方的生活節奏與自己完全不一樣：「10多年前馬主介紹了個練馬師给我，那時的我又靚又性感，練馬師狂追。拍拖一些日子，我真的頂唔順，因為拍拖的生活就是從港島坐車去馬埸會所陪他吃飯。他住在沙田馬埸宿舍內，晚上6點前吃飯，8點前他必須要睡覺，因為早上4時要起床晨操。我們多數在馬埸，不敢去太遠，因為他每日都要練馬。」

七仙羽十多年前是馬場的常客。（IG：@master_qi_xian_yu_）

七仙羽自爆當年被練馬師力追。（IG：@master_qi_xian_yu_）

她笑言，這位練馬師男友因為每日都很早睡，因此當時兩人的約會來來去去都是馬埸會所，不但沒有旅行，更沒有行街丶沒有夜晚聚會丶沒有和一起和朋友出外，最多只是一起行沙田新城市廣場。另外，七師傅又憶述當年不斷被男友養肥，自己就像一匹馬一樣：「他要我不停的吃，吃到160磅，他說我太瘦。每次叫10多碟菜，看著我吃。我：我已經近130磅了，真的吃不了咁多。他：亞洲女孩太瘦了，160磅才剛剛正常。他可能想將我練成一匹馬？增磅？幸虧不用去比賽！」

七師傅笑言希望練馬師前男友不會認出自己。（IG：@master_qi_xian_yu_）

七師傅稱練馬師男友一個月就能賺幾千萬，但自己卻難以忍受過着這種日子而決定結束戀情：「我過不了這日子，真的不行，豪門不易嫁呀！我之後不回覆他電話丶不理睬他丶疏遠他，因為不想提出分手，影響他情緒影響他賽馬的表現，就這樣大家慢慢淡化。」她笑言如今再入馬場，希望過了這麼多年對方不會認出自己。