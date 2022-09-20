IU自爆耳朵出問題如身處地獄　盤點台上一百分卻有身體缺陷偶像

現年29歲的韓國女歌手IU（李知恩），出道14年間推出過無數炙手可熱的音樂作品深受全球樂迷歡迎，然而這位國民女歌手日前卻在演唱會《The Golden Hour》中突然自爆耳朵由一年前開始出現問題，又透露首場演唱會結束後情況又變差，現時猶如處於地獄一樣，情況令粉絲既擔心又心痛，在螢幕前看似完美的她原來默默承受了這麼多。



IU日前在演唱會上自爆耳朵出問題。（Twitter圖片）

事實上，偶像歌手們在台上無時無刻都保持着完美的一面，但亦有人像IU一樣外表亮麗，但身體卻患有隱疾，或因意外而承受長年的痛楚。

Super Junior 希澈

Super Junior成員希澈。（newsis）

希澈於2006年8月參與SJ成員東海爸爸的葬禮後，在回程的路上遇上嚴重車禍，被救出時全身12處負傷，左腿嚴重骨折幾乎全斷，最後要做手術植入七根長達十幾厘米長鋼釘。雖然傷勢已大致痊愈，但至今仍然留下了舊患，雙腿至今無法承受過分激烈的活動，並需要長期接受物理治療。

由於腿傷的關係，當年他當兵時被判定能以「公益兵」身份入伍，但他因為不想遭外界謾罵藝人耍特權，因此他就算腳再痛他都會撐着拐杖受訓，然而，正正因此令腳傷變得更加嚴重。

Super Junior 圭賢

Super Junior成員圭賢。（Newsen）

圭賢於2007年4月19日凌晨，與Super Junior成員利特、神童和銀赫搭乘保母車時遇上車禍車身嚴重翻側，其中以圭賢傷勢最為嚴重，不但大腿、右側肋骨和腳骨折，兼因肋骨骨折插進肺裏引發肺部萎縮、肺出血及氣胸等症狀，一度生命垂危，需要依靠呼吸器維持生命。

當時醫生建議要從頸部放入軟管讓肺部膨脹，但這也意味着喉嚨及聲帶等都會受到影響，最後在他爸爸的堅持下讓醫院以另一種不傷害頸部和聲音的方法做手術，雖然最後保着他成為歌手的夢想，但圭賢在意外後失去三分之一的聽力（亦有指他本來就還有中耳炎），而且身為主唱的他唱高音時亦會感到疼痛。另外，因考慮到過去嚴重的傷勢，圭賢當年時被判定能以「公益兵」身份入伍。

BOYFRIEND 東玄

BOYFRIEND隊長東玄。（網上圖片）

東玄於2010年以BOYFRIEND隊長身份出道，直到2017年參加《The Unit》時被Rain問到視力是不是不好時，才透露原來自己小時候因一場意外令右眼失去八成視力，親揭連粉絲都不知道的事實，令人心痛一直掩飾身體缺陷保持完美的一面。因視力問題，東玄被判定為免兵役。

點擊觀看更多IU的照片：