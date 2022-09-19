《開心無敵獎門人》創最高25.3點　《黯夜守護者》同禁毒騷差唔多

無綫翡翠台上周（9月12日至18日）收視穩步上揚，根據CSM媒介研究及Adobe Analytics收視資料數據顯示，昨晚（18日）播出的《開心無敵獎門人》，收視創開播以來最高紀錄的25.3點（165萬觀眾），較上周升2.4點，成為上周節目收視冠軍。亦是自4月政府開放堂食後，收視最高的周日節目，獎門人帶觀眾重回電視送飯的歲月。昨晚嘉賓分別有黃宗澤（Bosco）、蔡思貝、陳煒及草蜢。Bosco被問到「遞交擬結婚通知書手續費」時，他捧腹的答案「百二蚊」，雖然答錯但已為節目爭取到一定觀眾。

蔡思貝是黃宗澤隊，隊員有朱鑑然、陳煒及劉佩玥 (《開心無敵獎門人》截圖)

上周的《東張西望》與《愛·回家之開心速遞》均有不俗升幅，前者最高收視25.1點（163萬觀眾），較上周升1.1點，後者最高收視24.1點（157萬觀眾）升1.2點。緊接八點半播映的《夢華錄》最高收視20.1點（131萬觀眾），九點半檔的《黯夜守護者》最高收視18.9點（123萬觀眾），保持水準。

另外，周六播出的《聲夢傳奇2》進入緊張刺激的10強戰，最高收視16.4點（107萬觀眾）。周日播出的特備節目《SHOW出脫毒新作風》，邀得姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）及病愈復出的炎明熹（Gigi）演出，最高收視18.8點（122萬觀眾），成績理想。