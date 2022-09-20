樂隊Maroon 5主唱Adam Levine被指婚外情　同網紅偷食長約一年

美國搖滾樂隊Maroon 5主唱Adam Levine日前被網紅Sumner Stroh指控婚後出軌，時間長達幾乎一年。



2007年Maroon 5主音Adam Levine與舒拉寶娃傳上緋聞。（Getty Images）

網紅Sumner Stroh昨日（19日）於TikTok上載影片，片中她提到曾與一位娶了維密（Victoria's Secret）天使的男士開展婚外情，及後她分別上載兩張對話截圖，交談對象名字為Adam Levine，Sumner Stroh獲讚非常性感火辣。Sumner Stroh表示，兩人中斷聯絡數月後，對方突然發訊息給她，稱想把下一個孩子命名為Sumner，惟對話中沒有透露婚外情確切發生的年份。

美國樂隊Maroon 5主唱Adam Levine和太太Behati Prinsloo本月被報道指即將迎來第三個孩子。（Getty）

Sumner Stroh自言當時年輕又幼稚，因此被利用（Exploited）和操縱（Manipulated）。她表示爆大鑊的原因是不慎將幾張電話截圖傳送了給信任的朋友，其中一位竟想將截圖賣給小報，故她選擇拍片自爆事件。

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Adam Levine的太太是前維密天使Behati Prinsloo，兩人於2014年結婚，育有兩個女兒，本月7日有報道指Behati Prinsloo已懷上第三胎。

Behati Prinsloo於2014年跟Maroon 5主音Adam Levine在墨西哥結婚。（Getty Images）

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