吳千語與富三代男友戀情極低調　不介意被繼續稱作「林峯前女友」

現年28歲的吳千語近年主力留在內地發展，電視劇和電影工作接個不停，在內地娛樂圈成功站穩陣腳大受內地網民喜愛。感情方面，她和「富三代」男友施伯雄拍拖後，三年來一直保持低調，但卻依然時不時被外界稱她作「林峯前女友」，吳千語對此罕有開腔，坦言這確實是事實。



吳千語近年在內地發展得順風順水。（資料圖片）

吳千語於2012年與林峯合作電影《男人如衣服》而認識，當年她只有18歲，翌年兩人承認戀情後即惹起轟動，皆因兩人的年紀足足相差了14年。雖然兩人拍拖五年多來多次高調放閃，但最終戀情仍然劃上句號，2018年宣布分手。分手後兩人亦各自尋得自己的幸福，林峯於2019年與張馨月結婚，現時已經是一女之父，而吳千語亦與「富三代」施伯雄傳緋聞傳足三年，雖然未公開承認戀情，不過每逢她有新作品，男方都會高調在微博為她宣傳打氣，兩人的戀情似乎都已是公開的秘密。

講到外界深刻的，一定是林峯跟吳千語的一段情，男方曾公開講足7次「好愛」的女方，曾被林峯寵上天。（資料圖片）

林峯與張馨月於2019年結婚並火速誕下囡囡Luna，一家三口經常高調放閃。（IG：@carina.xin）

日前吳千語接受傳媒訪問時，坦言自己感情方面一向低調，又強調自己不會在社交網站放閃，除非結婚後生了一個非常可愛的女兒才會瘋狂放閃。對於至今依然被不少傳媒冠上「林峯前女友」的稱號，吳千語罕有回應表示這並不需要解釋，皆因這是事實，現階段最重要的就是做自己開心又自在的事情，好好地享受生活。

吳千語2018年被爆與坐擁百億身家的富三代男友施伯雄戀愛。（微博圖片）

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