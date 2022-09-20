坤達接小鬼棒擔任《綜藝玩很大》黑隊隊長　感觸落淚：他一直都在

台灣男星小鬼黃鴻升於2020年9月16日突然離世，其生前主持的綜藝節目《綜藝玩很大》一度面臨停播危機，當時亦一度傳出會加入新主持頂替他的空缺成為下一任「小隊長」，不過兩年來節目主持都未有任何變動，繼續由小鬼的拍檔吳宗憲和KID擔任主持。日前正值小鬼逝世兩周年，節目組宣布黑隊小隊長的空缺將由小鬼的好友坤達（謝坤達）接棒，他感動表示：「我知道他一直都在，他一定會叫我來接這個棒子。」



《綜藝玩很大》本來由KID（林柏昇）、吳宗憲及小鬼共同主持。（網上圖片）

坤達（右一）以前曾多次上《綜藝玩很大》與小鬼（中）一起闖關。（IG：@hsieh_kunda）

小鬼於2018年8月6日透過「粉絲票選小隊長活動」以最高票（123,564票）險勝當時第二名（118,954票）的坤達而成為節目的黑隊隊長。小鬼離世後，黑隊隊長的位置一直空着，今年初才正式成為節目固定嘉賓的坤達，在小鬼離職後的第一日9月17日終於被節目指定成為小鬼接班人，成為新一任的黑隊隊長。坤達接過黑棒和聘書時，毫不猶豫地一口答應，並眼泛淚光表示會好好扛着這個位置：「我心裏有他的存在，來《玩很大》有我的任務和有我想要來的目的，剛剛講完這一切的時候我放空了一下，有好多畫面，我們兩個在競爭小隊長的時候有很多參加玩很大時候闖關或者出國什麼的，一下子突然湧上，心情真的很複雜。我會好好的把他這個棒子接好，我會繼續做下去好好的扛着，我知道他一直都在，他一定會叫我來接這個棒子，我還是很想他，我會加油。」

節目組特地選擇在9月17日，即小鬼離職的第一天播出坤達接力擔任小隊長的橋段。（YouTube：綜藝玩很大 Mr.Player ）

坤達表示會好好扛着這個位置。（YouTube：綜藝玩很大 Mr.Player ）

坤達表示過去與小鬼一同上節目的畫面湧上心頭。（YouTube：綜藝玩很大 Mr.Player ）

小鬼和坤達兩人老友鬼鬼。（YouTube：綜藝玩很大 Mr.Player ）

坤達和小鬼本來是圈中公認的好兄弟。（YouTube：綜藝玩很大 Mr.Player ）

坤達非常感觸。（YouTube：綜藝玩很大 Mr.Player ）

現年40歲的坤達和小鬼本來是圈中公認的好兄弟，兩人多年來因為樣貌非常相似而經常被指似足雙胞胎，而他們亦經常扮對方問粉絲哪個才是真正的自己而鬧出不少笑話。坤達在小鬼離世後為了一圓他的遺願，在《我不是空笑夢》MV中飾演原本由小鬼本人所飾演的角色，又在小鬼逝世一周年的日子，與KID重遊昔日小鬼曾經去過的合歡山北峰，再踏足他曾經走過的路，因此由坤達來接棒亦是不少觀眾覺得最適合不過的人選：「真的很感動」、「就是應該他來接着鬼哥的精神下去」、「謝謝玩很大永遠記得小鬼」、「坤達接下黑隊小隊長，鬼哥一定很開心」、「謝謝你延續了鬼哥的精神」。

坤達在《我不是空笑夢》MV穿着小鬼的衣服、戴上小鬼的手鈪，以及小鬼送給自己的戒指。（《我不是空笑夢》MV截圖）

坤達身上的恤衫是小鬼品牌AES的產品。（Instagram：@aes_taipei）

KID為了紀念小鬼去世一周年，想重遊舊地表達對他的思念。（YouTube：野人七號部落）

KID與坤達一同上山。（YouTube：野人七號部落）

小鬼、KID和婆婆曾於《綜藝玩很大》中攬住影了合照。（Instagram：@aes_alien）

KID和坤達與這名老婆婆一起拍照留念。（Instagram：@hsieh_kunda）

《綜藝玩很大》本來由吳宗憲、KID（林柏昇）及小鬼共同主持，小鬼離世後，節目組將他尊稱作「永遠的小隊長」，又用小鬼的歌曲《我是歌手》做片頭曲，甚至在《綜藝玩很大》的logo字樣出現時加入小鬼的「666」公仔，又再隊服加上紅色的骷顱頭蘋果logo，象徵他永遠是節目的一部份。

「666」公仔是小鬼自己親自設計的。（Instagram：@aes_alien）

現時的《綜藝玩很大》片頭加入代表小鬼的666公仔紀念這位「永遠的小隊長」。（《綜藝玩很大》影片截圖）

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