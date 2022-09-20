李麗蕊經歷痛失至親　任職喪禮司儀兼已立好遺囑

李麗蕊全職電台DJ多年，近年涉足殯葬業擔任生命頌禮司（喪禮司儀），原因是過三年先後經歷姐姐、姑姐及父親離世，在朋友介紹下認識專門提供個性化殯葬服務的團體「毋忘愛」，由最先擔任義工，再後來以「用家」身份分享及出席講座，至近年成為生命頌禮司（喪禮司儀）。

經歷過家人離世之後，李麗蕊開始接觸「毋忘愛」，繼面成為其中一員，任職喪禮司儀。（毋忘愛FB圖片)

李麗蕊在「毋忘愛」的FB專頁上提到：「三年前我經朋友介紹認識了毋忘愛，按姐姐遺願舉辦其喪禮。面對死亡那種百般無奈和驚惶失惜，實在不足為外人道。當我感到迷失時。幸得毋忘愛的陪伴，整個過程頗為順利，我得以撫平傷痛，走出悲傷幽谷。我感受到毋忘愛的團隊如何盡心盡力為逝者舉辦有尊嚴的喪禮，以及如何支持和陪伴家屬，我感受到人與人之間久違的關懷和連繫。」

對於任職喪禮司儀，李麗蕊表示雖然與司儀技巧相似，但無論在氣氛及態度都差距甚遠，所以每次開工前都要寫好稿，亦切記唔好講錯嘢。「我擅長在喜慶活動搞氣氛，生命頌禮的氣氛則必須莊重、嚴肅、認真，感謝毋忘愛團隊給我指導和信心，讓我邊學邊做。」她又指自己只是團隊的其中一員，所付出的都是微不足道，並謂經歷過大大小小的喪禮，體會到死亡並不遙遠。「現在我能夠做的，是及早預備好臨終及身後事安排，這樣才能後顧無憂地好好享受人生，兼且利用自己的專長幫助別人」。就兼任生命頌禮司一事，《香港01》曾聯絡李麗蕊，但暫時未獲回覆。

同場加影:細龜黃一山爆《逃學威龍》內幕 周星馳加戲先有同李麗蕊親熱一幕