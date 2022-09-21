Maroon 5主音Adam發聲明否認背孕妻出軌　但承認越界被網民鬧爆

美國樂隊Maroon 5主音Adam Levine與維密（Victoria's Secret）超模老婆Behati Prinsloo結婚8年，兩人經常在社交平台上放閃。可惜日前網紅Sumner Stroh卻大爆Adam背着懷有第三胎的妻子跟自己出軌約一年，更拍片附上大量證據指男方甚至要以小三名字為即將出生的兒子取名，被大批網民直斥行為令人作嘔。

Adam發聲明否認出軌，但承認越界。（Getty Images）

Adam經常與超模老婆Behati Prinsloo結婚8年間，兩人經常在鏡頭前放閃。（Getty Images）

偷食事件爆出後，Adam終於打破沉默發聲明，雖然公開道歉表示自己太天真和愚蠢，更指這是一輩子中犯過最大的錯誤，但指自己與妻子以外的人交談調情時沒有掌握好尺度：「我沒有外遇，不過，我在人生中一段令我感後悔的時期裡越過了界線，在某些情況下，這變得不合適。」

網紅Sumner Stroh拍片爆自己與Adam有長達近1年的外遇。（IG圖片）

有大批網民對於Adam的道歉聲明不收貨，除了批評他滿口謊言，更斥在妻子以外的人交談調情時沒有掌握好尺度根本就是掩飾自己出軌的行為，更鬧爆他一直都塑造自己為愛妻號很嘔心：「男人真是垃圾」、「大家不應只鬧小三，Adam才是最有問題的一方」、「Adam Levine令男人蒙羞」。

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