監警會委員余黎青萍不滿港姐泳裝環節少布　黎諾懿：唔通着樽領？

監警會委員余黎青萍昨日（20/9 ）在童樂居虐兒案會議中，指色情暴力電影電視泛濫，是造成本港虐兒問題的元兇之一，要求有關部門跟進。她更直斥無綫電視（TVB）的香港小姐泳衣問答環節「少布到不得了」：「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」

監警會委員余黎青萍歸究色情暴力電影電視泛濫，造成本港虐兒問題。（監警會直播截圖）

監警會委員余黎青萍斥香港小姐泳裝環節：個個少布到不得了！

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監警會委員斥港姐泳裝「少布到不得了」 TVB發聲明：存在針對性

娶了一位落選港姐靚老婆李潔瑩的黎諾懿，今日現身黃埔作客新城電台節目，他接受《香港01》訪問時便有回應事件：「其實我真係唔明，着得少布就係色情，唔通要着樽領衫？咁講着樽領都可以好性感。不過，我成日都咁講，其實係唔關布嘅事，反而係最重要係個意識上有冇美感啫。就好似韓國女團BLACKPINK咁，佢哋係造型上都會有少布，但所有嘢出到嚟到好健康，講真而家咩年代呀！相反如果佢係賣弄色情成份，咁梗係唔好鼓吹，但如果佢係好美麗嗰種，令人有遐想，咁我覺得係好正常，因為佢係香港小姐，咁所以唔關多布同少布嗰件事，有啲人着樽領衫都可以好性感，反而我覺得最緊要係嗰個意識啫。」

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