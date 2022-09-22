Paris Hilton巨額懸紅尋愛犬 視其作親女兒過奢華生活住迷你別墅

美國名媛Paris Hilton貴為希爾頓酒店及度假村集團的繼承人，含着金湯匙出世的她身家雄厚，不但經常在社交網站大曬名牌奢侈品，去年結婚更在比華利山大宅舉行超豪華童話式婚禮。向來愛狗如命的Paris不惜大灑金錢在幾隻愛犬身上，不但為牠們起豪華別墅、買名牌衣服等等，過着比不少人類還要更好的生活，近日其中一隻芝娃娃愛犬卻突然走失，令她傷心欲絕，並巨額懸紅叫人幫手找尋牠的下落。



Paris Hilton懸紅尋愛犬。（IG：@parishilton）

她透露走失的愛犬Diamond Baby於上星期三失蹤，當時她外出拍攝不在家中，但因為正準備搬屋的緣故，推測可能是搬屋工人忘記了關門導致Diamond Baby不慎跑出屋外而走失：「我的家人和朋友已經幫我周圍搜索整個社區，又不斷逐家逐戶詢問，但仍然沒有找到她。我們又僱用了寵物偵探、狗狗溝通師和狗狗通靈師等等，我嘗試用我最大的力量去找她回來！」

Paris Hilton因為愛犬突然失蹤感到非常傷心。（IG：@hiltonpets）

Paris形容Diamond Baby是她生命中的一部分，對她來說就如女兒一般的存在，因此懇請各大網民可以幫忙尋找愛犬的下落，又表示一定會好好報答提供線索的網民：「如果找到她的話，必定會得到豐厚的回報，而且我不會問任何問題。 拜託，如果你知道什麼的話，請發郵件給我。」

Paris Hilton表示必定會為找到愛犬的人提供豐厚的回報。（IG：@hiltonpets）

現年41歲的Paris Hilton身家坐擁超過20億港元，她為了家中五隻狗狗出手相當闊綽，不但為牠們興建一幢迷你豪華別墅，又為牠們買數之不盡的奢華名牌衫和配件，連名牌袋都被牠們佔據，過着名媛一樣的生活惹人羨慕。

Paris Hilton愛狗如命，不惜花錢為牠們興建一幢迷你豪華別墅。（IG：@hiltonpets）

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