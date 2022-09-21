汪小菲緋聞女友張穎穎崩潰痛哭　月賺480萬否認「用小孩換房子」

大S徐熙媛最近無預警地復出代言產品，她自從再婚具俊曄後，受到愛情滋潤的她狀態更勝以前，令人讚嘆！另一邊廂，被指介入汪小菲和大S婚姻中的第三者張穎穎日前在豪宅開直播崩潰痛哭，楚楚可憐！

大S超靚呀！（影片截圖）

狀態滿分！（影片截圖）

現年26歲的內地女星張穎穎日前和好友一起連線開直播。張穎穎直播時回應網友「用小孩換房子」，表示：「我再給你們澄清一下，什麼叫一個孩子換一套房，今天我喝多了也無所謂，你們拿這東西截圖也無所謂。」隨後，她聲稱房子是自己直播賺錢後買的，不是汪小菲送的，還解釋用1個半月的時間賺了480萬。此外，張穎穎否認學歷年齡造假，稱自己從來沒有改過學歷和年齡。

崩潰爆喊！（影片截圖）

+ 2

期間，張穎穎情緒激動兼崩潰痛哭並質問：「為什麼這麼對我，他僱水軍黑我，讓我們沒辦法生活」，之後直播間突然出現一個男人的聲音安慰說：「好啦，別哭了！」隨後，一個穿著白色體恤的男人過來抱住張穎穎，隨後關了直播，網友紛紛猜測該男子可能是汪小菲。

有人安慰！（影片截圖）

【圖輯】點圖放大重溫汪小菲疑似偷食的照片👇👇👇

+ 11

【相關圖輯】大S離婚｜闊少汪小菲家道中落 多次酒後失態黑歷史數逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）