監警會余黎青萍斥港姐少布　林作撐TVB發律師信：否則我會譴責

監警會委員余黎青萍昨日（20/9）在童樂居虐兒案會議中，直指色情暴力電影電視泛濫，造成本港虐兒問題的元兇之一，更批評無綫電視（TVB）的香港小姐泳衣問答環節「少布到不得了」：「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」今日，TVB發聲明強烈譴責相關言論：「刻意將本台《香港小姐競選》的傳統比賽內容與社會上與虐待兒童、色情又暴力相關議題掛勾。」並指公司會保留法律追究權利。

監警會委員余黎青萍歸究色情暴力電影電視泛濫，造成本港虐兒問題。（監警會直播截圖）

監警會委員斥港姐泳裝「少布到不得了」 TVB發聲明：存在針對性

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曾經收TVB律師信的「香港抽水王」林作亦有在《01娛樂》Facebook專頁留言回應事件，指自己希望TVB向余黎青萍發律師信要求道歉：「本人全力支持TVB及曾志偉對余女士發出律師信並要求對方道歉、澄清並收回有關言論。否則僅僅搞我但唔搞佢，會有欺善怕惡之嫌疑。如果你法律部不出信，我會發出公開信要求解釋準則何在？是否因為對方猛料啲所以出聲明就算？利申：在此事上本人完全支持曾志偉先生及港姐著三點式對住佢答問題。這是傳統，即使色情都係咁話。」如果TVB未有發律師信，林作會有何行動？他接受《香港01》訪問時說：「我會發譴責信！」