美麗戰場｜演反派做綠茶婊認好過癮 關嘉敏螢幕初吻俾咗丁子朗

Carman出席靈異節目。（葉志明攝）

藝人關嘉敏（Carman）今（21日）出席網台節目《圍爐講故》錄影。原來自認有少許靈異體質的她，曾發生過多次奇怪經歷，讓她印象深刻。另外，其有份出演的台慶劇《美麗戰場》將播出，而該劇亦是她首次作出螢幕初吻的劇集，令她非常難忘。

在劇集《美麗戰場》出演綠茶婊。（葉志明攝）

因為過去拍攝有關靈異題材的節目關係，令到Carman在一次招魂儀式中，開始感受到原來自己是屬於靈異體質，她在受訪時表示：「有一次去靈探我哋要做一啲招魂嘅儀式，然後我係聽到一個女人喺耳邊唱歌，之後我就耳鳴，因為本身我係一個陽氣重少少嘅人，唔會感受到睇到，但係當嗰次靈探之後我就開咗sense，連我經理人都入咗醫院添。（你有靈異體質？）我諗可能有少少，但我唔係好嚴重嘅，如果呢個地方氣場係有嘅話，我係感受到。」為工作Carman果真豁出去，事後她強調千萬不要主動去招惹一些朋友仔，因為會發生不好的事情跟影響身邊人。

而講到其有份出演的台慶劇《美麗戰場》快拍快播，傳惹來TVB內有監製不滿，對此Carman表示不太清楚：「我都唔係好清楚，因為我自己有一些角色俾我做，我就會盡力去做，內部嗰啲唔係太清楚。」

另外，在劇中飾演反派的她，表示演反派好過癮，她表示：「入面全部都唔係好嘅角色，全部都係反派，所以對我嚟講係一個挑戰。（做反派過唔過癮？）好過癮，我冇諗過咁好玩，同埋我都俾咗螢幕初吻（俾咗邊個？）丁子朗，（拍攝前有冇做啲準備？）冇，事前我心理準備，我以為自己會處理好，其實係未準備好，葉念琛導演都好好，佢就保持住教我，原來在錫錫鏡頭上面都有學問。」

關嘉敏身穿一身黃色相當亮眼。（葉志明攝）

Carman首次演反派問道怕不怕對形象不好，她表示：「我開頭都有諗過，呢嗰角色直頭係一個綠茶婊，（怕唔怕惹觀眾不滿？）如果觀眾不滿我，其實都係一件成功事。」事後笑言：「我平時唔係咁架。」相當好笑。而她亦非常感謝葉念琛導演，因為對方一句說話「呢部劇冇嗰好人，你放心去做，唔會影響你形象。」令到她豁出去演出，我們就拭目以待。