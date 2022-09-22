未遇過靈異事件相信佢哋存在　張沛樂：唔好搞佢哋

藝人張沛樂（沙律）今（21日）現身網台節目《圍爐講故》錄影，雖然其表明自己沒有親身經歷過靈異怪事，但絕對相信他們（靈界朋友）的存在。

沙律表示自己沒有靈異的經歷。（葉志明攝）

在受訪的時候被問道有沒有遇過一些靈異事件，沙律二話不說表示：「我自己本身冇經歷過，但就聽好多。（自己對靈異嘢驚唔驚？）其實我唔驚，因為佢哋（靈界朋友）驚過我哋好多，唔好搞佢哋，雖然我哋見唔到，但佢哋係存在。」而她亦表示自己出國沒有帶東西辟邪，因為她相信個人的信念是最為重要，可以幫助很多。

沙律下月將滿31歲。（葉志明攝）

而近日為寫真集《Changes》舉辦簽書會的她，獲得不少粉絲到場支持，而這場簽書會她足足簽了8個小時，與粉絲近距離互動，讓她感到好開心：「1:00pm-9:00pm冇停過，每個人好平均地簽名、影相，有機會逐個逐個傾計。」再追問之後會不會再出一本突破性寫真集作紀念，她就表示在許多領域中也可以取得突破，例如跳舞、演戲等。

沙律相信靈異朋友的存在。（葉志明攝）

另外，提到下月31歳生日，問道有甚麼慶祝同願望，沙律就表示：「我自己所有嘢都隨緣，我覺得依家一個人幾好，有時都需要一個獨處嘅空間，因為清楚自己諗緊咩，自己同自己傾計，冇太多外界聲音嘅時候，其實諗嘅嘢先係最肯定。」