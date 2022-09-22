黯夜守護者｜觀眾估黑衣人係Big Boss　謝東閔袁文傑成最大嫌疑

無綫《黯夜守護者》自開播以來每次都有人死亡，包括Maisy（羅毓儀飾）、Jeff（施焯日飾）、高仿明（KT唐嘉麟飾），都定必出現「神秘人」，不少網民競猜該人正是Big Boss，並指除了神出鬼沒、無所不知的文杰（謝東閔飾），CK愛人William（袁文傑飾）亦相當有嫌疑。前晚William為了五百萬現金隔著電話與客戶「互兇」，令不少網民認為其真實身份不簡單，除認為他有可能是Big Boss，亦為CK會否被欺騙財產感情感到擔心。

唔通袁文傑真喺奸嘅

其實有眼利的觀眾知道呢名黑衣人已非第一次出現，早於劇集開播時在少女PTGF個案亦出現過，Maisy（羅毓儀飾）曾於後巷借用神秘人電話致電母親，但並無留下任何線索，令人懷疑黑衣人係劇集嘅Final Boss；至於黑衣人真正身份，亦有部分網民覺得喺李文杰（謝東閔飾）。因為李文杰兩次在盧小寶(江嘉敏飾)有危險時都能及時出現拯救，令人懷疑他是有計劃地出現在咐近等待機會，從而出現在小寶身邊騙取她信任，所以他似乎暗藏唔少秘密，有機會來個大反轉，他就是戲中那個奸猾至極的Big Boss。

還是謝東閔才是Big Boss