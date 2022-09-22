余黎青萍批本地色情暴力影視致虐兒　馮德倫：擦存在感去其他地方

監警會委員余黎青萍前日（20/9）在童樂居虐兒案會議中，直指色情暴力電影電視泛濫，造成本港虐兒問題的元兇之一，更批評無綫電視（TVB）的香港小姐泳衣問答環節「少布到不得了」：「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」言論不但令TVB發聲明譴責，亦觸動不少圈中人的神經。

監警會委員余黎青萍歸究色情暴力電影電視泛濫，造成本港虐兒問題。（監警會直播截圖）

監警會委員斥港姐泳裝「少布到不得了」 TVB發聲明：存在針對性

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昨日，馮德倫便在社交網站回應余黎青萍言論，指對方應舉出證據：「虐兒問題嚴重當然要重視，保護兒童是必要。把責任推到香港影視，請拿出證據，有統計嗎？不會是社會壓力，貧窮問題……嗎？電影暴力氾濫？香港電影何來的氾濫？一年不到幾十部。有電影之前世界沒有虐兒問題嗎？電影從來都反映社會問題，好的電影還會帶出阻嚇作用。有看過《無聲吶喊》、《Platoon》（殺戮戰場）嗎？香港影視行業已經非常難做，還在落井下石，要擦存在感麻煩去其他地方。」

馮德倫反擊余黎青萍言論。（Instagram/@stephenfungible）

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