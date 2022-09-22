Kanye West被爆與超模Candice Swanepoel拍拖　網民：最騎呢組合

饒舌天王Kanye West與前妻Kim Kardashian宣布離婚後，一直都未能放下Kim，但同時卻瘋狂換新歡，繼與模特兒Julia Fox及「翻版Kim」Chaney Jones分手後，日前驚爆與Victoria's Secret模特兒Candice Swanepoel打得火熱，瞬間成為網絡熱話。

Kanye West與前妻Kim Kardashian宣布離婚後，兩人的感情生活都受外界關注。（Getty Images）

Kanye West的新歡是Victoria's Secret模特兒Candice Swanepoel。（Getty Images）

根據外媒報道，Kanye West早前與Candice結伴參加紐約時裝周活動，兩人離場時有講有笑，並一同回酒店。有知情人士透露兩人很享受一起的時光：「他們彼此喜歡，並對目前的進展感到滿意，兩人透過時尚及創作力聯繫。」另外，有指Kanye的品牌推出了全新太陽眼鏡系列，而Candice則為品牌拍攝了半裸宣傳照。不過網民就不看到這段戀情，更指兩人的戀情是「最騎呢組合」，比起Gigi Hadid跟里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）拍拖更奇怪。

Candice早前為Kanye的太陽眼鏡系列拍攝半裸宣傳照。（IG圖片）

現年33歲的Candice在南非出生，自15歲變開始擔任模特兒，並在2009年成為Victoria's Secret的御用模特兒。由於擁有金髮藍眼睛及火辣的曲線而火速爆紅，更獲網民及其他模特兒評為最性感的女人。其感情生活一直都受外界關注，她於2005年開始與Hermann Nicoli拍拖，兩人訂婚後育有兩個孩子，可惜到2018年分手，結束12年情。

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