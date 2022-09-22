NANA曾被封「世界最美臉蛋」　突然全身紋身形象大變公司拒回應

現年30歲的韓國女團After School成員NANA（林珍兒）近年成功轉型成為演員，接連與李民基和朴海鎮合作《Oh！珠仁君》和《複製人》等多部人氣電視劇，不過相比起她以偶像身份活動時鮮有再公開露面，僅僅透過社交網站分享自己的日常生活和工作照。昨日（21日）她出席一個電影的首映活動時以一條黑色露肩短裙示人，貴為「世界最美臉蛋」的她突然形象大變，白滑玉臂和長腿上突然多了十多個紋身，令大批網民大感驚訝。



NANA近年成功轉型成為演員。（IG：@jin_a_nana）

NANA昨日出席與蘇志燮主演的電影《自白》首映禮，整個手臂、大腿和小腿處都充滿肉眼可見的花花、蜘蛛和蝴蝶等紋身而引起眾人的目光，礙於演員需要接受不同的戲路，因此甚少演員會讓自己穿耳窿或者紋身去限制自己能夠飾演的角色，有不少網民都留言詢問紋身的真偽，不如過NANA都未有回應，有人指出NANA今年六月時身上都見有任何紋身，推測她身上的很有可能只是紋身貼紙。

NANA身上突然多了無數個多個紋身。（IG：@jin_a_nana）

NANA昨日出席一個電影的首映活動時，露出雙腿多個紋身。（IG：@jin_a_nana）

不過，今日（22日）NANA的經紀公司Pledis所發出的回應卻態度曖昧，表示「藝人私生活，難以給予答覆」，未有直接表示紋身的真偽更令網民看得一頭霧水，引起網上熱烈討論。

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