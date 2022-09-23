因為我們忘記一切．專訪｜阿部寬時隔三年再拍愛情劇：好有挑戰性

日本影帝阿部寬最近他就於日劇《因為我們忘記一切》（Because We Forget Everything）擔任男主角，劇集講述推理小說作家「M」（阿部寬 飾）在萬聖節晚上因為小事與女友「Ｆ」發生爭執，隨後女友突然人間蒸發，「M」為此開始了尋找女友的過程。在途中「M」接觸了女友身邊的朋友和家人後發現，與自己交往了五年的女友，與對方口中所形容的人存在非常大的出入，因此男主角在劇中以自己的推理能力，一步一步揭開女友的神秘面紗，並反省自己的過去，現時劇集於上周三（14/9）在影視串流平台Disney+上架。

阿部寬早前接受《香港01》專訪。

阿部寬於日劇《因為我們忘記一切》(Because We Forget Everything)擔任男主角。

阿部寬的剛陽深邃外貌十年如一日，多年來外形上看似沒有太大的變化，但其實他早在1983年入行，不經不覺已經58歲，因此他早前在早前接受《香港01》專訪時，笑言自己有健忘的時候，就如劇名一樣「忘記一切」，他解釋：「很多時候回望自己拍攝劇集的畫面都會大吃一驚，因為幾乎沒有印象。」

阿部寬現年58歲，但是剛陽深邃外貌十年如一日！

阿部寬在圈中已經打滾了39年，雖然演出過不少出名的劇集，如《龍櫻》、《羅馬浴場》等，但是他就直言：「其實我並不常演出有戀愛情節的角色，回想上一次接拍的相關劇集，已經是2019年拍攝的《還是不能結婚的男人》。」雖然《因為我們忘記一切》包含戀愛情節，但是整體劇情偏向懸疑推理，而阿部寬就表示：「這次劇集具有挑戰性，好開心可以嘗試不同的新事物。」就連劇組人員以及其他演員都覺得這次是一個新挑戰，因此在拍攝期間非常認真。當中阿部寬分享拍劇時的難忘經歷：「當時正值夏天，有四日大家要由在深夜拍戲拍到早上，對於我來說是很少有的事情，好懷念以前啊。」

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