《我和殭屍有個約會》全三輯Disney+上架　曾創收視咬TVB一頸血

近期港產科幻熱潮翻hit，其實以往的確鮮有CG特技劇集，當中亞視的《我和殭屍有個約會》是不少人心中的神劇之一，近日終有機會一次過重溫﹗



Disney+宣布已買下三輯《我和殭屍有個約會》版權，10月5日起獨家上架播放。（Disney+提供）

亞視於1998年推出由尹天照、萬綺雯、楊恭如、陳啟泰等主演的《我和殭屍有個約會》，講述殭屍男主角況天祐（尹天照飾）以及驅魔師女主角馬小玲（萬綺雯飾）自相識直到聯手打破命運為止，劇中時空範圍甚廣，早至盤古初開至到2024年。片中之殭屍大致與吸血鬼相近，擁有各種特殊力量，與以往的清裝殭屍大相迥異，而戲中的殭屍亦可無須直接吸食活人的鮮血生存。

《我和殭屍有個約會》講述殭屍男主角況天祐（尹天照飾）以及驅魔師女主角馬小玲（萬綺雯飾）自相識直到聯手打破命運的故事。（Disney+提供）

此劇開拓香港電視劇未有之領域，大受觀眾歡迎，《我和殭屍有個約會》系列共三輯，分別是《我和殭屍有個約會》（1998）、《我和殭屍有個約會II》（2000）以及《我和殭屍有個約會III之永恆國度》（2004）。《我和殭屍有個約會II》當年迎戰戚其義監製的重頭劇《創世紀II天地有情》迎戰，最終《殭屍》結局當天獲得最高收視22點，佔該時段六成收視，是繼《大地恩情》（1980）、 《勝者為王II天下無敵》（1992）後，罕有地能夠咬到無綫「一頸血」的亞視自製劇集。Disney+宣布已買下三輯版權，10月5日起獨家上架播放，相信又會掀起新一輪追劇熱潮。