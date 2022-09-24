韓國演員金太亨憶妻子殺三子案件　事隔10年仍未解開背後原因

韓國57歲演員金太亨曾拍過《明成皇后》和《大王之夢》等韓劇，自10年前其妻子捲入殺死三名兒子的案件後，他已少有出鏡。近日金太亨出演節目《特別報導》，重提當年的事件，落淚坦言至今仍未解開妻子行兇的動機，令人心痛。



金太亨出演節目《特別報導》重提10年前的案件。（MBN）

金太亨妻子的殺人案發生在2012年8月，當時她在一旅館中焗死分別8、5和3歲的兒子，與屍體共處5天後被警方逮捕。由於犯人身份是金太亨妻子，因此案件轟動一時。金太亨當時接受調查時講到，收到妻子要帶三個孩子去散心的訊息，可是就從此失去聯絡，報警約一星期才得知唔三個兒子已離世。最終妻子於是2013年被判入獄20年，預計將於2033年出獄。

三名孩子離世時只有8、5和3歲，網民表示無辜又心痛。（MBN）

事件10年後，金太亨近日出演《特別報導》時重提此事，他講到妻子原本是一位好媽媽，但漸漸地性格開始變得不耐煩易怒，對兒子的態度也變得暴躁。由於想知道這場悲劇的原因，金太亨中間多次申請探監但也遭拒絕，就連回信也沒有，因此10年都仍未解開背後原因。

金太亨至今仍未能知道妻子行兇背後的原因。（MBN）

金太亨憶述案件後與母親馬上搬回老家，每天都自責沒有盡好父親的責任，甚示幾度想輕生，在父母的陪伴下才能繼續生活下去。他講到與孩子作了要在天堂再見的約定，因此他必須努力地生活下去，死後才能見面。節目最後播出了金太亨跪在兒子墓地前落淚的畫面，他講到：「爸爸會努力生活的，之後再去見你們，要等我，一定要等我⋯」場面令人心痛。

金太亨在墓地前哽咽，再次約定孩子之後在天堂再見。（MBN）

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