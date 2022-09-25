晚吹｜洪卓立被爆在電視台如廁撞鬼　潘紹聰懷疑關身子弱事

ViuTV綜藝節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》由潘紹聰、詹朗林（JJ）及岑樂怡（阿妹）擔任主持，前晚（24/9）一集邀請到歌手艾妮（Elly）做嘉賓講靈異事件，她在節目中先後分享三個恐怖故事，當中一個為同門師兄洪卓立（Ken）的親身經歷。

Elly轉述當時洪卓立在某個電視台錄影，錄製期間突然肚痛，但由於進行錄影的廠房比較偏遠，因此他需要走一段較長的路到洗手間，當時洗手間大門有生鏽的痕跡，所以開門時會發出吱吱聲，不過洪卓立沒有理會太多，直接走到最裏面的廁格如廁。突然間Ken聽到有人穿上木屐在走廊走路的聲音，Elly表示師兄當時不以為意：「不時有人會拍古裝。」

Elly分享Ken的奇異如廁經歷。（節目畫面）

忽然間木屐的聲音逐漸變得清晰，對方走進洗手間並慢慢向Ken所位於的廁格逼近。此時，他才意識到問題嚴重，想起廁所大門因有生鏽痕跡，所以打開時一定會發出聲響，但唯獨這個人進入洗手間時卻非常安靜，此時他直覺認為對方並不是人，於是打算趕快沖廁離開，不過對方已經站到他的廁格外，讓他手足無措。由於太緊張更不慎把手機摔在地上，一眾指主持人聞言後紛紛戥洪卓立緊張。

最後洪卓立鼓起勇氣，趕快撿起手機，緊閉雙眼奪門而出，雖然洗手間外什麼事情也沒有發生，但是在他逃離時發現，廁所大門被打開時確實會發出聲響，令他更加害怕。當中有「鬼王」之稱潘紹聰就問到：「係唔係嗰排身體唔好？因為佢身體比較弱，會唔會容易見到？」而JJ就表示：「會啊！身體虛弱的確會容易見到。」

洪卓立去年5月底在內地拍戲時突然抽搐暈倒，從高處墮下昏迷超過十分鐘更口吐白泡，情況令人非常擔心。（英皇提供）

現年35歲的Ken在2008年憑《彌敦道》一曲橫掃各大電台歌曲榜冠軍，風頭一時無兩，但翌年他就因爆肺兼肺積水，被迫停工休息近兩年，更多次被網民誤傳死訊，甚至惡搞《彌敦道》變成《陰陽路》。去年5月底，Ken於內地拍戲時突然抽搐暈倒，更從高處墮下，昏迷超過十分鐘兼口吐白泡，情況令人非常擔心。其後Ken返港治療休養，不過暈倒事件疑似留下後遺症，他表示被診斷聲帶肌肉彎曲：「可能是因為上次的暈倒，可能是日積月累的勞損，醫生都說，沒有手術或藥物可以醫治，只有收口養聲休息，放鬆心情。」

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