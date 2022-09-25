港姐2022｜大熱三甲已出現梁超怡領先 張光怡有望後來居上

《香港小姐2022》決賽今晚在紅館舉行，雖然賽果今晚才揭曉，但從佳麗外貌、學歷、身世，加上TVB一慣套路，大約推算到今晚賽果、而估計今屆冠軍不出以下三人，分別是1號徐麟、14號梁超怡及15號張光怡，以下是三位佳麗逐點分析。

徐麟說自己的廣東話進步神速，現在連Siri都聽得明。

徐麟廣東話影響選情

爆炸頭徐麟是第一位爆出來的港姐，特別的髮型、加上樣子有點似陳茵薇，（現在Google搜尋徐麟，第一個關鍵字陳茵薇），是今屆港姐初期的風頭躉，加上學歷不錯，在香港大學公共管理系博士生，才藝方面德文，英文、國語都相當流利，合乎TVB選美冠軍口味，有外型，感覺有國際視野，但最大問題是廣東話不太好，一開聲距離感大增，不過徐麟曾接受《香港01》訪問，表示這幾個月苦練廣東話，現在至少 iPhone Siri聽到她的廣東話，只要她在決賽能用發揮正常，特別是對答環節，如果發音觀眾接受，相信三甲必有。

梁超怡狀態大勇，三甲是必定。

梁超怡坐亞望冠

徐麟之後，梁超怡亦是今屆港姐大熱門，她的IG 大量水著相，已相當吸粉，更被發現她原來是童星一名，曾拍攝《無間道》飾演梁朝偉的女兒，學歷方面，畢業於北伊利諾大學並獲得商科市場營銷學士學位，14歲跟家人移民芝加哥，英文沒有問題，樣貌、身材、學歷都沒有問題，唯獨有一個不利因素，就是身上有一個小紋身，這個問題亦有不少傳媒指出，不過這個年代，不少偶像都有紋身，欣宜、Tyson Yoshi、張繼聰、AK@MIRROR都有紋身，他們給觀眾的形象亦相當健康，所以有紋身影響選情，這個想法太迂腐，但是今屆評判陣容，牌面上是保守派，梁超怡真的要搽多少少粉遮紋身，但她的紋身是為了紀念亡友。

張光怡黑馬姿態尾段跑出，隨時唔覺意攞獎。

張光怡

每年港姐三甲，很多時都有黑馬，令人意想不到，而且15號張光怡就是今年的黑馬代表，鋒頭不及兩位大熱門，而張光怡優勝之處，在於她的學歷，她是香港大學內外全科醫學士畢業，海選期間是瑪麗醫院實習醫生，在今年7月更時註冊醫生，成個形象討好，不過性格就略為文靜，亦有傳被4號許子萱中傷，不過選美最重要是臨場發揮，選美期間的花生，佳麗不和，這些花邊新聞，難道TVB事前會如數家珍告訴評判嗎？評判亦不會事前逐位佳麗人肉搜尋，所以最重要是當晚的表現，表現出色就算之前有幾多不利新聞，都會一掃而空！