游學修生日與陳苡臻罕有放閃　即被林盛斌催婚：係時候諗成家立室

游學修今年二月與「試當真」成員陳苡臻（Jessica）因為共飲一支飲品而傳出緋聞，兩人雖然一開始否認，不過卻於四月突然在社交網站認愛，並透露兩人只拍了拖一星期。兩人承認戀情之後雖然並沒有經常公開放閃光彈，但網民早已認定Jessica是「老闆娘」，現在更向兩人催婚，希望兩人有望成為「試當真」第一對夫妻檔。



游游學修和Jessica於今年四月承認戀情。（Instagram/@neoyau19）

游學修昨日（24日）度過32歲生日，他於晚上在Instagram發文祝福與他同日生日的許賢、陳漢娜、阿Bob（林盛斌）、蘇永康和何求生日快樂，並表示：「願我能更溫柔、更專注、更自由，願身邊人不再因我受罪。」他又公開一張與女友Jessica一同形的自拍照，照片中的游學修捧住蛋糕露出燦爛笑容，Jessica一手搭着他膊頭兼將頭靠在他身上，親暱的樣子令不少網民大呼被閃盲：「祝你同caca幸福快樂」、「有冇顧及過隻貓對眼」、「要白頭到老」、「間公司幾時畀佢」。

游學修和Jessica一同過生日。（IG：@neoyau19）

亦有大批游學修的圈中好友如張繼聰、許賢、陳漢娜、岑珈其、余香凝及陳家樂等留言送上祝福，阿Bob更忍不住公開向兩人催婚：「生日快樂，大個仔，係時候諗下要成家立室㗎啦！」

大批游學修的圈中好友如張繼聰、許賢、陳漢娜、岑珈其、余香凝及陳家樂等留言送上祝福，阿Bob更忍不住公開向兩人催婚。（IG：@neoyau19）