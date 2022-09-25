荃灣豬肉威生日會被指拖糧　「經理人」被爆已離職公關獨家回應

「荃灣豬肉檔AK」豬肉分割員劉宋威（威威）近日人氣直插，星途僅維持了57天便玩完，記者曾到訪其豬肉檔，惟威威專心工作，未有回應記者提問。猶記得6月威威人氣6月全盛時期於商場荃新天地大搞生日會，過百粉絲到場，現已盛況不再。



(youtube@威威 劉宋威)

威威潛水多日，但依然擺脫不了網民關注，近日更被公然追數！有網友於威威最新帖文下留言表示：「上次你哋藝人生日會戈（嗰）度公關公司仲未出糧。再問又吾（唔）覆，你哋公司可否正式下（吓），我哋真係又身水身汗去左（咗）會場，實行左（咗）通告兩小時的工作，但現在追討無門。」

重溫威威生日會盛況：

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該位自稱被拖數的網友回覆其他留言時透露，曾WhatsApp發訊息追數，但被已讀不回；他又表示：「吾（唔）喺（係）有心留言講呢啲嘢但我冇曬（晒）辦法」，更詢問其他網友：「你哋如果知道公司邊個出糧可否幫我問吓」。有其他網友表示：「工資凍過水」、「還$啦威」。

《香港01》發訊息詢問早前有份幫手搞威威生日會的公關公司PR，當問到有人在Instagram公然向威威和公關公司追數後，PR回覆表示對消息感愕然，他說：「我哋都係負責枱面嘢，例如活動流程、新聞稿、見記者，我哋淨係幫商場搞活動，我哋都唔知，可能要問返（威威）嗰邊。我哋連佢哋班Fans係咪發自內心、用其他方式追星，我哋都唔知，佢哋Fans Club就係Fans Club嗰邊。」他又表示其公關公司沒有收到追數訊息，並認為拖糧一事同荃新天地無關。

《香港01》再發訊息至威威「經理人」，即是之前曾經向記者派過「卡片」的「文哥」電話，對方表示文哥已離職；而問到拖糧一事時，對方至截稿前暫未回覆。