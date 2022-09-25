李佳芯首條微電影一星期點擊過十萬　「通芯粉」出動應援車遊港九

李佳芯（Ali）為慈善機構「耆智園」製作的短片《伴》，於其YouTube頻道首播至今一周已錄得逾11萬點擊率，成功為宣傳關注腦退化症出一分力。而一班通芯粉（Ali粉絲稱呼）自資出動大型應援車，趁今個周末及周日停泊在尖沙咀及銅鑼灣，為女神流動宣傳！

她透露正在蘊釀進行新計劃：「看似閑適的躺着，可腦海已浮現下個project的藍圖。才發現，這幾年沒停下腳步、也沒停止學習，最近也終於感受到網絡平台的威力。腦退化症短片《伴》短短數天有差不多100K點擊。製作花絮片段亦已上載，謝謝大家的支持。還沒細想往後如何經營，相信，心會給予答案，然後，盡力於每個當下。」

認真拍攝。

以人感染人，以生命影響生命。Ali重提能夠促成今次慈善合作，一切也源於與影迷會的慈善探訪：「當年同Fans Club去做義工參觀耆智園院舍，突然有一個女粉絲喊，原來佢婆婆早一年因為腦退化症而過身，令到佢觸景傷情。經過呢件事後，同好多朋友傾開偈，開始發現身邊好多人嘅屋企人都有腦退化症，原來一個咁普遍嘅病，一直好多人都輕視咗，或者唔認識呢個病。我就開始有個想法，不如拍一條講腦退化嘅片，令大眾多啲關注呢個病患。」

Ali拍呢個微電影身兼多職。

然而，首次身兼演員、導演、監製及編劇四職的 Ali 回想拍攝當日考驗重重，並笑言簡直是「精神分裂」：「因為我哋得一日嘅拍攝時間，我呢一邊廂要做導演決定好多鏡頭拍攝，諗埋後期剪接，另一邊廂我就要代入演員角色，嗰日簡直係精神分裂咁。」