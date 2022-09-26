53歲曹眾激罕露面貴氣十足　息影多年出任上市公司執行董事

現年53歲的曹眾（JoJo）在2007年離開TVB後就淡出幕前，全面進軍商界，外界甚少見到她的身影，日前鄧梓峰就在社交平台上載了一張與曹眾的合照，並寫道：「做show最開心係有人安排豐富嘅司儀餐，司儀朱古力同好拍擋！謝謝浙聯會安排！」息影多年的曹眾身穿玫瑰印花連身裙，化上精緻妝容，盡顯貴氣，氣質出眾，風采不減當年！



息影多年的曹眾保養得宜。（微博@鄧梓峰patrick）

曹眾在1988年參加廣州電視台主辦的「美在花城」比賽出道，其後參演多部內地戲劇作品，直至1994年加入無綫電視，參演過《妙手仁心》、《美味情緣》、《刑事偵緝檔案II》、《鑑證實錄II》、《雪山飛狐》等劇集。曹眾早年深得邵逸夫（六叔）疼愛，除了不時陪在六叔身邊，更曾被傳媒拍得二人十指緊扣，而在2014年六叔的追思會上也看見她的身影。

曹眾在劇集《天幕下的戀人》中飾演「傲翔集團」副主席歐陽淑貞，是嚴天凡（秦煌飾）的太太。（影片截圖）

擁有香港科技大學商學院工商管理碩士學位的曹眾，在離巢後出任浙江省政協委員及浙江省旅遊形象大使，並參與投資飲食行業，曾擔任兩家上市公司的品牌總監及集團副總裁，2020年她更被委任為上市公司亞太絲路投資執行董事。早已成為商界女強人的曹眾，感情方面比較低調，2011年她與北京商人陳京結婚，兩人育有一名女兒。