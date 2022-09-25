文迪@ONE PROMISE憂保護女性法律不足　強調遭偷拍唔關衣著打扮事

樂隊ONE PROMISE今天（25日）現身黃埔天地進行《I'm Sorry》巡迴演出，並即場演唱新歌《I'm Sorry》和多首首本名曲，吸引近百名歌迷到場支持。Anton透露接着下來會再有兩至三場的巡迴站，天衡則表示預計下月會推出新專輯，而且12月中左右會有音樂會。至於會否將新碟的歌曲放在今次巡迴演出仍屬未知之數：「視乎新歌出嘅日期，如果遲少少出嘅話，個《I'm Sorry》巡迴就會長多少少！」



ONE PROMISE成員們Sora、文迪、Anton和天衡今日現身巡迴演出。（梁碧玲 攝）

新歌《I'm Sorry》的創作靈感其實是來自成員Sora與家人的故事，他坦言自己不擅長與家人溝通，雖然口講這句「I’m Sorry」雖然非常簡單，但實際上真心真意的道歉才是更加重要。被問到對上一次講對不起是什麼時候，Anton表示是父母去外國探望哥哥的時候：「我發覺自己喺香港成日都抽唔到時間問候佢哋，我自己做得唔好，所以同佢哋講對唔住，自己係應該再做好少少去關心身邊嘅人。」天衡表示自己雖然甚少與家人有爭執，但上星期卻因為小事與爸爸有不快：「嗰下我同我爹哋都唔開心，最後大家都冇點樣坐低傾，但令我覺得好似首歌咁『能醫不自醫』，自己明白個道理，但仲係重複犯錯。」

ONE PROMISE成員們表示希望可以在每一站有更多驚喜給粉絲，例如今次的演出會表演一首加插了rap的舊歌。（梁碧玲 攝）

ONE PROMISE加盟環球唱片之後的第一隻專輯即將面世。（梁碧玲 攝）

早前有報道指文迪與ViuTV節目《Good Night Show 廣告女皇》的參賽者小神經一同帶柴犬外出時，因女方疑似被一名范性男子上前偷拍令文迪上前追截對方兼將其按地制服，後報警求助。他早前亦有發聲明，表示當時警員發現並證實范男電話中，的確有八張女友人（即小神經）的照片，但沒有狗狗照片，而他亦沒有涉及襲擊或打人等罪行，所以警方沒有記錄他的身分證號碼。今日他再交代事件，表示已交由警方處理，自己不方便再去談論事件，但認為女性在香港的法律環境之下未有完善的保護：「嗰張相究竟係唔係叫偷拍，定純粹係街拍，嗰刻自己會覺得我可以做啲咩令呢啲事少啲發生，我都沉澱緊。」

25歲女歌手疑被偷拍報警求助？ 護花男係ONE PROMISE主音文迪

有指女事主是曾經參加過ViuTV節目《Good Night Show 廣告女皇》的歌手小神經（Chloie）。（Instagram/@littlenerve）

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經過今次事件，會否提醒身邊的女性朋友或女粉絲要多加警覺，又或者要注意自己的行為舉止抑或衣著打扮？文迪坦言最緊要的是要懂得尊重兩個字：「老實講，點樣着衫係一個自由，掉返轉對方都會話影相係一個自由，但我覺得係要尊重，有啲嘢會有答案，未必需要提，每個人都學識尊重大家就好。我相信呢件事無論發生喺任何人身上、你身上或者屋企人身上，我哋會點樣去做，都係值得思考嘅地方。」

文迪坦言事件已交由警方處理，自己不方便再談論。（梁碧玲 攝）

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