邊度都有外星人｜人類非靠進化而成　遭蜥蜴人改造DNA封鎖松果體

人類多年來，不斷嘗試於宇宙中尋找外星生命，甚至有指，地球或已被外星人監察與操控。外星人經常與陰謀論扯上關係，隨住近年愈來愈多證據及機密文件被公開，令不少人都相信外星人的存在。在過去幾集《邊度都有外星人》都深入探討有關外星人的各種傳聞，而最新一集更探索人類的起源與外星人的關係。

外星文明研究者Tecki在節目中提到1991年開始，自稱來自金星的女子歐米娜公開真實身份，更出書解釋來地球的原因。歐米娜透露自己於1955年預見地球有一個7歲女孩將會遇上車禍喪生，所以先在金星複製了女孩的身體，並在金星三維空間的模擬地球城市中進行訓練，待目標「肉身」遇車禍後用太空船收走軀體再取代其身份，終極目標就是要向地球人揭開人類起源的真相。

來自金星的女子歐米娜。（節目畫面）

地球人祖先係外星人？

歐米娜詳細透露人類其實並非由進化而成，而不同的外星人在數萬年前來到地球，而不同物種的外星人都有其獨特之處。金星人的物質軀體是白種人，主要是精神層次上修行的外星人。亞洲人的祖先是火星人，主要負責推行科技。頻率比較高的木星人的物質軀體是黑種人，所以這個種族的人節奏感比較強，而土星人則是南亞裔人種的祖先。

歐米娜以圖中美國小女孩的身份在地球生活，連女孩的父母都以為女兒是遇到車禍後奇蹟生活。（節目畫面）

太陽系有12行星？

另外，阿斯塔指揮部（即好外星人創立的銀河聯盟在地球周圍的特種部隊）的馭魔人，在1930年向地球發出了封寫滿進行文的信。一直都沒有人能解讀內容，直至金星女歐米娜來到地球後才為此解密。信的內容透露了太陽系不只9大行星，而是有12大行星，而人類要開始向靈性方面發展，不要再互相殘殺。

金星文信件透露了太陽系原來有12行星。（節目畫面）

人類覺醒的時候

歐米娜曾在書中提及人類其實有心靈感應和前世記憶這兩項超能力，只要開通這兩種能力，人類就開始覺醒，並解釋宇宙的人都有心靈感應能力，但由於地球人的身體在2000年前被蜥蜴人改造，導致松果體被鎖住，才無法接收到宇宙的訊息或感應到壞外星人即將要做壞事。歐米娜來地球的目的，就是要喚醒地球人的心靈感應及前世記憶，令集體意識改變，地球人類就會漸漸覺醒。

蜥蜴人改造人類DNA，並封鎖松果體，令人類無法接收宇宙的訊息。（節目畫面）

蜥蜴人改造人類DNA

可能大家都會好奇，到底人類何時才會覺醒。其實由2020年12月20日冬至那天開始，地球開始進入水瓶座的星域。水瓶座星域屬於五維空間，換句話，人類與星光層的頻率更加接近，而外星人就是想提醒人類要放棄物質、權力、鬥爭、分化，要抱着大愛、慈悲及和平，就可以從現時的世界，漸漸提升到一個高層次的維度，令我們有新的進化和體驗。另外，人類的身體在過去被蜥蜴人改造，左腦有著蜥蜴人DNA，才令人類有殺戮、分裂及分化的思想，只要朝著提高靈性就能對抗蜥蜴人。

邊度都有陰謀｜為控制人類創光明會 連神明都可能係蜥蜴人化身？

點擊下圖看疑似蜥蜴人的照片：