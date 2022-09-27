ViuTV力推四套MIRROR成員主演劇集預告　意有所指即將復工跑宣傳

男團MIRROR於7月舉辦首個紅館時，第四場發生嚴重意外，公司MakerVille安排成員休團兩個月，而緊接紅館演唱會後的活動全部取消或延期，MIRROR成員有份主演的劇集都需要延期播出。公司ViuTV的社交平台8月時更進入停止模式，直到9月才更新。兩個月休團期將屆滿，傳MIRROR成員將於下月正式復工。

有傳Mirror將於10月復工。

昨日（26日）ViuTV發布四套MIRROR成員有份出演的劇集預告，包括有：由Stanley及Frankie主演的《野人老師》；由姜濤、Ian、Edan及Stanley主演的《季前賽》；由Lokman、AK、Alton及Tiger主演的《繩角》及由Anson Lo及Jer 主演的《百萬同居計劃》，同時尾段亦有旁白：「10月3日起，萬鈞劇力，厚積薄發！」意有所指MIRROR成員亦即將復工。ViuTV已經公布《野人老師》將於10月3日播出，而其餘三套則未有播出日期。

《野人老師》已定於10月3日播出 (影片截圖)

+ 6

隨着MIRROR成員復工時間愈來愈近，成員亦開始調整心態準備復工，日前各成員亦回復社交平台的活動。Jer分享自己在健身室做gym，Edan分享自己剃鬚的照片，Frankie分享《野人老師》的片段，而Anson Lo就分享日常生活準備洗澡的時間，相信成員們對復工已經準備妥當。

Anson Lo就分享日常生活準備洗澡的時間 (ig@ansonlht)