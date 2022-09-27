爆張致恒為養家甘去洗廁所　雯雯親回應「有無後悔同Steven一齊」

轉眼間張致恆（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）原來已結婚3年，當年他們奉子成婚至今育有3名兒子。婚後他們歷經被公開追債、鬧離婚、被逼遷等高低起跌，雯雯發文憶及婚姻生活，並回應網友：「有無後悔同Steven一齊？」

Steven張致恆與太太雯雯轉眼已結婚三年。（IG：@ugly__mama）

雯雯日前在IG玩「你問我答」跟網民互動，網友留意到他們有騁請工人但只得Steven一個賺錢，承認現時「負擔好大、經濟好大問題。」即使生活困難都未有申請公屋，為了照顧三名兒子，暫時亦無法出外工作。被問到︰「有無後悔同Steven一齊？」雯雯坦言：「都唔可以話後唔後悔，只係相信堅持之後一定會好。」

雯雯上載十多年前，仍以粉絲身份與Steven張致恆的合照。（IG：@ugly__mama）

與Steven由粉絲偶像，變成情侶再結婚生子，雯雯在IG上載一張十多年前仍是小粉絲身份的合照，相片中二人稚氣未減Steven仍相當瘦及靚仔。

雯雯讚Steven張致恆為家庭努力改變。（IG：@ugly__mama）

她留言感慨：「三年婚姻有開心有傷心，有失望亦有想過放棄。」但最感動莫過於見到Steven肯改變：「為咗維持屋企，願意日日30幾度企喺廚房走來走去，甚至洗碗洗廁所做清潔，執貨搬搬抬抬搬運一概都唔介意。每日放工返到屋企依然繼續照顧小朋友、做家務。每晚氹個仔氹到5:00瞓覺，第二日八點起身返工都依然每日堅持繼續。」她鼓勵丈夫：「張致只要你堅持唔放棄，冇人會放棄你。」

雯雯回應有否後悔與Steven張致恆在一起。（IG：@ugly__mama）