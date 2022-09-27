仨心友行3︱李佳芯曾因怕黑未能獨居　拒認女神：有番咁上下年紀

由黎諾懿監製及主持的節目《仨心友行3》，今季邀得三位美女拍檔李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）助陣。

由黎諾懿監製及主持的節目《仨心友行3》，今季邀得三位美女拍檔李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）助陣，提到當年Ali加入無綫，Mayanne大爆不少男同事對於「女神降臨」大感興奮，對此Ali笑指自己其實很男仔頭，並謙稱自己只是順眼，並非靚女或「女神」，並感恩過檔後獲同事們照顧：「因為剛入TVB時我自覺係Nothing，尤其我有番咁上下年紀……」

李佳芯（Ali）笑指自己其實很男仔頭，並謙稱自己只是順眼，並非靚女或「女神」。

昨晚一集主題是“Me Time”，一向低調處理感情事的Mayanne罕爆Status，自言已單身一年的她，透露上一段戀情是Long D之戀，且密冚得連媽咪也不知道：「我哋唔係成日見面，我其實一Long D就唔得。」Mayanne更坦言寧願獨居也不與家人同住︰「我好怕人催我同話我褦襶（指不修邊幅，音『哩啡』）。」

一向低調處理感情事的Mayanne麥美恩罕爆Status，自言已單身一年的她，透露上一段戀情是Long D之戀，且密冚得連媽咪也不知道。

與藝人陳炳銓拍拖多年後分手的Ali，坦言已回復單身一年多，並自揭曾因怕黑而有感未能獨居；不過她透露當搬出去自己生活後，卻又意想不到地克服了相關恐懼，她說：「以前一黑就亂諗嘢，所有睇過嘅鬼片、聽過嘅鬼故都會Pop up，我係會幻想得好勁，會好驚。但到一個人住之後，就突然間唔再怕黑。」不欲住址曝光的Ali，又自爆一次找師傅上門維修瘀事，她透露當時不但戴口罩及眼鏡遮樣，更刻意「變聲」；她笑指原本亦以為自己掩飾得不錯，豈料卻遭家中「視后獎座」出賣，最終被維修師傅認出藝人身份。