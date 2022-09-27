洪永城北上工作三個月終回家　囡囡Amber唔認得見到即喊到踢晒腳

洪永城早前飛去內地拍劇近三個月，逼於無奈與太太梁諾妍（Inez）和愛女Amber分隔兩地，不過平日洪永城一有時間就會同Inez視訊，更會隔著熒幕唱歌比囡囡聽。昨日洪永城終於完成工作回港。豈料，囡囡Amber一見到爸爸立刻爆喊，Inez早前接受《香港01》訪問時就揚言：「我都幾肯定囡囡會唔記得佢。」估唔到一語中的，Amber望著洪永城猶如見到陌生人一樣，相當好笑。

Inez笑言對Amber嚟講，爸爸係「古怪叔叔」。（梁諾妍IG）

由於洪永城離港超過三個月，Inez特意拍片記下父女重逢一刻Amber會有何反應，從影片可見，洪永城首先遠距離看看Amber，點知囡囡望著爸爸思考一會兒便沒任何反應，洪永城見狀即上前摸摸她的手仔，嚇得Amber即時縮手，之後再遞手想抱抱時，Amber即爆喊，完成認不得眼前的人正是爸爸，洪永城也相當傷心掩面扮喊。不過洪永城仍不死心，隔了一會兒再接再厲，成功從Inez手中抱過囡囡，不過Amber卻在爸爸懷裹喊到聲嘶力竭又踼晒腳，睇片都感受到囡囡好抗拒。

洪永城抱即喊到踢晒腳 （梁諾妍IG）

影片一出，大批好友包括李佳芯、林夏薇、吳日言、楊秀惠、陳敏之、梁芷珮等紛紛留言，大讚場面搞笑又可憐，而Inez今早再上載洪永城陪Amber玩的限時動態，父女倆終於重修舊好。

父女倆好番啦（梁諾妍IG）