《與神同行》翻拍韓劇版　製作人預告「陳季函」將擔任主角

韓國電影《與神同行：罪與罰》和《與神同行：終極審判》兩部都創下相當亮眼的成績，當地入場觀看人數分別高達1,141及1,227萬。早前製作人元東延在訪問中透露，劇集將翻拍韓劇版，並提及主角和圍繞的故事線。



《與神同行》兩部作品分別於2017及2018年掀起了一陣熱潮。（電影海報）

《與神同行》改編自同名漫畫，元東延講到10年前已同時買下電影和劇集的版權，形容電影是「減法美學」的話，劇集則會是「加法美學」。他表示由於電影只有約2小時，難以交代整個故事的世界觀，所以早就希望以劇集的形式詳情地記呈現。元東延也提到由於是次拍攝規模相當大，因此以與國際OTT平台為目標製作，預計最遲於2023年上半年與大家見面。

元東延拍攝電影前早已有製作劇集的計劃。（網上圖片）

《與神同行》電影版與原著最不同的地方在於主角不同，電影以由河正宇飾演的陰間使者「江林」等人為主線，沒有漫畫中律師「陳季函」一角，元東延也分享這次他被原著粉絲批評得最多的地方。他透露「陳季函」這次會以主角身份出場，故事將圍繞在他如何消滅大奸角，以及與他聯手的人，因此會與電影版有着非常大的分別。

原著中「陳季函」一角並沒有出現在電影內，預計會是劇集版的主角。（網上圖片）

《與神同行》以河正宇、金香起和朱智勛等人為主軸。（劇照）

對於《與神同行》翻拍韓劇版，不少觀眾都大表歡迎和期待。有粉絲更翻出《與神同行2》的結尾中，李政宰飾演的「閻羅王」曾問金東旭飾演的「金秀鴻」要不要與他一同工作。當時這句對白正是「要一同做些珍奇的事嗎？」，韓文「珍奇」的發音則與「季函」相同，因此猜測金東旭極有可能會以「陳季函」一角回歸。

難道金東旭會以「陳季函」一角回歸？（劇照）

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