kayan9896激罕比堅尼上陣惹熱議　平板身材網民封「鄭秀文2.0」

天后鄭秀文（Sammi）除了一對Nike眉令人印象深刻之外，平胸也是她的標誌之一，她不時以此自嘲，曾上載側面的黑白照並笑言：「你的身形如何，你的剪影也必如何。」並hashtag「飛機場、赤臘角、長平公主、紙板、iPad」，相當搞笑。不過，「試當真」女神吳家忻（Kayan9896）最近罕有以比堅尼示人後，網民認為Sammi平胸地位或被取代！

Sammi時常自嘲平胸，曾經上載側面剪影照片，笑言「你的身形如何，你的剪影也必如何。」（IG/@sammi_chengsauman）

Kayan9896有「港版周子瑜」之稱，於YouTube Channel「試當真」亮相後，其標緻的面孔及身材引來網民關注，成為新一代的網紅，更獲得各大品牌青睞。最近成為脫毛公司代言人的Kayan9896首次以比堅尼上鏡，大騷白滑身材，當中更有不少特寫鏡頭引起網民哄動，不過比起Kayan9896的名品長腿，她的上圍就引來更多的討論。

Kayan9896的身材引起不少討論。（IG/@kayan9896）

Kayan9896首次以比堅尼上鏡。（IG/@kayan9896）

身高173厘米的kayan9896有着模特兒的身材，不少衣服都能順利駕馭，不過首次以水有亮相後，卻被網民嘲笑上圍不如平時照片中豐滿：「平過Ipad」、「鄭秀文2.0」、「Sammi後繼有人」等等，不過亦有網民為kayan9896平反：「呢啲身形先有着衫先好睇。」

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