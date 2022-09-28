騎呢網紅Kenny曬異性親密照證拍拖？　曾拍爆粗片呻冇女受溝

本地YouTuber Kenny（陳嘉偉）過去一段時間憑騎呢風格引來網民關注，愈來愈紅的他最近更自爆月入近四萬，勁過不少打工仔，非常犀利。有「劉馬車接班人」之稱的他有不少經典爆笑短片，除了與母親「Hely老母」的宗教大戰，他亦試過拍片大呻溝不到女：「早幾日我搭Lift又見到嗰條女，我終於發咗神經問佢電話幾多，點知佢唔X畀我，幾鬼衰條女，所以我以後都唔再溝女，呢個世界啲女全部都係X街嚟㗎，都唔受溝，真係好鬼賤格。」片段更配上《假如愛有天意》音樂，既悲壯又搞笑。正當大家都以為Kenny會永遠單身的時候，Kenny最近卻在社交網站大曬出Pool端倪。

YouTuber陳嘉偉Kenny靠無厘頭忽然爆紅 孖母親「講耶穌」超爆笑

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網紅陳嘉偉Kenny騎呢上位 大曬電腦展靚女合照連蘇小小都係粉絲

網紅Kenny赤裸上身對Tyson Yoshi祝賀 獲本尊放上IG分享

前日（26/9），Kenny在IG分享多相與異性出街的相片，據帖文顯示，他先到黃大仙與女伴食午餐，再去齊齊旺角行街街並食韓國料理晚餐，非常疏肝，而他與女伴亦相當親密，兩人在合照中貼到實一實，所以好多網友都認定Kenny終於有拖拍：「靚女喎，Kenny好嘢」、「有料」、「隻手掂到個女仔心口」。據了解，Kenny的女伴叫Victoria Kwok，曾是一名兼職模特兒，持有紐西蘭護照，而她的IG除了水着靚相，還有攬實Kenny的親密合照，相信兩人關係匪淺！

點擊下圖觀看兩人親密合照，以及Victoria水着照：