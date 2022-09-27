《SPY×FAMILY》Part 2將登陸「黃Viu」　安妮亞萌爆回歸全城期待

日本大熱動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》Part 2將於10月1日登陸「黃Viu煲劇平台」。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》講述西國王牌間諜黃昏奉命調查東國政治家唐納文．戴斯蒙德的政治陰謀，不過對方深居簡出，唯一公開露面的場合只有其二兒子達米安就讀的學校——伊甸學園。為了潛入學校，黃昏化名「洛伊德．佛傑」，並意外和職業殺手約兒、擁有讀心超能力的安妮亞組成了一個互相隱瞞真實身份的特別家庭，目標是將孩子送進校園，藉此接近目標人物；雖然過程中笑料百出，可是假家人也逐漸萌生真感情，過著笑聲滿載的生活。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》Part 2將於10月1日登陸「黃Viu煲劇平台」。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》Part 1在今年六月暫告一段落，全球動畫迷猶如陷入集體失戀，只能靠著重溫舊作、在社交平台轉載安妮亞的各種萌爆表情慰藉空虛，她也成為廣大二次創作者的「頭號人物」，如東方昇、阿正（黃正宜）也曾經先後模仿；其中動畫裡「安妮亞喜歡這個」一幕也榮登第一代「萬能Key」，其相關的Instagram濾鏡數度瘋傳網路，引證《SPY×FAMILY間諜家家酒》熱潮絲毫不減。

「阿正」黃宜正曾經Cosplay安尼亞。（Instagram/@903ahjeng）

《SPY×FAMILY間諜家家酒》Part 1尾聲曾出現一隻被囚禁的白色大狗，當時便有不少網民推測它是黃昏一家所飼養的愛犬彭德，而漫畫中的彭德具有預知未來的能力；結合Part 2的前導預告，黃昏面對炸彈客的威脅，安妮亞與彭德出動營救，令人好奇黃昏是否因為彭德的超能力才能脫險；也讓觀眾期待這家人如何在刺探情報中維護兩國之間的和平！

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