36歲朴敏英被爆戀神秘富豪　男方曾捲多宗詐騙案遭起訴

韓國女演員朴敏英今天（28日）被《Dispatch》大爆戀情，有指她與一位神秘富豪已穩定交往一段時間，是雙方父母都認可的情侶。可是韓媒同時調查了男方的身份，發現他曾於2013至2014年間捲入多宗詐騙案並遭起訴。



朴敏英被爆與一位1982年出生的神秘富豪姜宗賢（音譯）拍拖，報道指兩人已交往一段時間，男方會親自接送朴敏英去上下課外，亦會接她到母親的家食飯。從《Dispatch》公開的照片可見，朴敏英會與男友母親擁抱，可見關係已相當親密。此外照片中，朴敏英駕駛的黃色休閒車也是男友贈送的禮物。

朴敏英今天被爆與神秘富豪戀愛中。（Viu《K1頭條》）

由於姜宗賢身份神秘，於是《Dispatch》也進行一系列調查，發現他同時是vidente和INBIOGEN等多間公司的會長，日常代步的名貴房車擁超過5部以上，並居住在漢南洞最高級的別墅，可見他的財力驚人。可是同時姜宗賢也被翻出近年涉及多宗案件，包括空頭公司出資、不正當交易和炒賣股票等。姜宗賢更於2013至2014年捲入多宗詐騙案，當時他因偽造文件等遭起訴，被判有期徒刑2年6個月，緩刑3年處理，以及80小時的社會服務令。

男方擁多部名車代步。（Viu《K1頭條》）

有指被判刑後姜宗賢以妹妹的名字開公司，目前實際擁三間上市公司。《Dispatch》更收到匿名爆料指，姜宗賢除了仍未把債務還清外，他更與黑社會關係很好，曾在泰國做過不好的事。《Dispatch》講到朴敏英去年尾與新公司Hook Entertainment簽約，而公司背後也發現有男友姜宗賢的蹤跡。目前朴敏英所屬公司表示，由於女方正在趕拍新劇，因此會遲一點才確認立場。

男方身份神秘，表面是4間公司的會長。（Viu《K1頭條》）

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