曾因剝蝦論被鬧公主病　小S踢爆大S進化成公主被具俊曄抱住去廁所

台灣女星大S（徐熙媛）今年三月與韓國「酷龍」成員具俊曄結婚，雖然之後她都未有公開露面，但在流出的合照中總能見到她臉上充滿幸福，近日復出拍廣告更被讚重回顏值巔峰，似足少女。昨日（28日）小S（徐熙娣）出席公開活動時，透露姐夫具俊曄寵姐姐大S寵到上天，不但對她體貼入微，甚至還當她是公主一樣，抱住她周圍走。



大S徐熙媛近日復出拍廣告，被大讚重回顏值巔峰。（IG：@hsushiyuan）

小S向傳媒透露大S和具俊曄私底下的夫妻相處之道，她笑言大S只要見到老公就會向他撒嬌：「以前還可以憑自己的雙腿走到廁所上廁所，她現在都會說『Oppa～』，很像自己動不了的樣子，姐夫（具俊曄）就會抱她起來帶她去各個地方，上廁所也是！」」大S過去曾在內地綜藝節目《幸福三重奏》講過，如果要吃蝦一定要男人幫忙的言論，當時遭外界狠批有公主病，不過在老公具俊曄面前，大S直接變身成為公主，老公就是她的雙腿。

小S向傳媒透露大S和具俊曄私底下的夫妻相處之道。（VCG）

大S曾揚言自己不會剝蝦。（微博圖片）

具俊曄將大S當成公主般寵愛。（tvN）

大S和具俊曄二十多年前拍拖一年多後因各種原因分手，相隔多年之後再愛火重燃，兩人均相當珍惜這段戀情，今年六月具俊曄在韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，當年分開後大S承受了一切，覺得很對不起她，如今下定決心要好好對待大S，又害羞表示「我現時是這個世界上最幸福的人」。