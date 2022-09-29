黯夜守護者｜江嘉敏做戲犯眾憎　觀眾怒罵小寶乞人憎睇到嬲

無綫劇集《黯夜守護者》昨晚(28日)播出第十八集，網民日估夜估的Big Boss終於露出真身，正是殺人不眨眼的謝東閔。不過，有追開劇的觀眾認為案情不單純，不排除背後再有隱藏兇手，仲猜測兇手有機會喺身為高級警察但平時十分低調的車沅沅。對此，《香港01》記者找來該劇監制親自拆解劇中final boss到底是誰！



final boss真喺謝東閔。

昨晚(28日)播出第十八集講述江嘉敏陪李國麟買禮物送給陳敏之期間，江嘉敏得悉陳國峰約見「挪亞方舟」，急忙與李國麟前去廢止廠房打算偷拍那個奸猾至極的兇手。豈料被陳國峰發現並持刀追斬江嘉敏，李國麟為救江嘉敏，與陳國峰搏搏鬥，江嘉敏獨自逃離求救。這時網民日估夜估的Big Boss終於露出真身，一刀解決陳國峰在打到李國麟重傷昏迷。對此，觀眾最關心的黑衣人終揭曉，正是平日溫文儒雅的謝東閔，只是有追開劇的觀眾認為案情不單純，猜測上一層可能仲有個幕後兇手，有網民估會唔會其實車婉婉喺謝東閔媽媽，然後教唆個仔黑化。對此，《香港01》記者找來該劇監制親自拆解劇中final boss到底是誰。監制表示：「得一個（final boss)，下？車婉婉都係奸？太有創意喇。」

監制話車婉婉都係奸竟就太有創意啦 （熒幕截圖)

另外，江嘉敏在劇中表現也是亮點之一，劇中飾演20歲少女的江嘉敏被網民瘋狂劣評，直指她30歲扮少女，演技和聲音同樣造作，總令人覺得非常煩厭。但觀眾不只討厭江嘉敏做戲，更直言小寶這個角色同樣好乞人憎，怒罵女仔人家又唔識武功，但又任性大膽周處闖禍，最後累人累己，睇到觀眾一肚氣！

江嘉敏被網民圍剿戲屎