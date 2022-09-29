你是我的後援會｜當奴願為少爺占捐器官　自爆靠對方求情先做到DJ

ViuTV綜藝節目《你是我的後援會》逢星期一至五晚上10時30分播映，節目將會邀請到嘉賓及其好友分享之間的經歷及回憶，昨日（28/9）播出的第八集請到艾粒的少爺占和Donald做嘉賓，二人一改平時搞笑本色，罕有向對方訴說心事。

二人早在1997年認識，認識至今25年。（節目截圖）

在節目中當奴透露當時蘇施黃剛加入商業二台，自己則被調到製作部，少爺占為此向公司求情：「阿奴咁好笑，你哋調走佢呀？」令自己非常感動。當時兩人正好合作創作廣播劇《I Love You Boyz》，於是少爺占笑言：「好在唔係炒咗佢，都仲可以繼續錄音，有佢把聲繼續喺一至五出現，當時都係搵佢錄，係冇第二個替代方案。錄下錄下兜兜轉轉，唔知佢用咩詭計先返到嚟。」而當奴就解釋：「當時你有隊組合叫『3P』，你搵咗我寫首歌，當時二台嘅阿頭話寫得幾好喎，我就返咗嚟啦。」因此當奴認為少爺占是令他可以繼續做DJ的原因。

當奴為少爺占的行為而感動。（節目截圖）

二人都認為對方是不可或缺的存在，少爺占認為沒有當奴，就不會擁有現時的東西：「好難得有人配合到我咁麻煩嘅性格。」當奴就直言不敢想像沒有少爺占的人生：「多謝呢個拍檔令我有心跳，做人、做事、對家人，有心跳先可以走落去。」少爺占透露假如有一日，組合中有成員去一個離開香港很遠的地方，去玩一段很長的時間，可能六年，如果另一位成員去探望對方時：「你知道個到啲屋好大啦，如果借間屋俾佢住，等佢慳返酒店嘅錢，咁就好啦！」當奴聞言直認自己確實有這個計劃，表示：「冇錯，我都一炮過買咗間屋啦，冇講係邊到。」

被節目組問到對當奴的愛有多深時，少爺占笑言：「我一直都當佢係阿哥，唔知你哋有冇睇過成龍同洪金寶嘅《龍的心》，我諗我哋嘅感情大概係咁。」而當奴就一邊Touch Wood一邊以捐贈器官一事比喻二人之間的感情：「如果佢要捐贈器官，我梗係第一個去做呢件事，但係呢啲事好普通，所以我唔係好想用呢個答案，但咁樣觀眾會最易明白。」

當奴瘋狂touch wood，防止壞事發生。（節目截圖）

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