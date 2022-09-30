吳亦凡李易峰涉嫖案未完？　張一山貼演紅軍相證明自己清白無嫖娼

內地嚴打劣跡藝人，逃稅、吸毒、嫖娼的明星，作品全部要被下架，而且要絕跡幕前，至今為止先後有吳亦凡迷姦少女，李雲迪、李易峰嫖娼被捕，星途盡毀。不過男星嫖娼事件繼續有新發展，韓紅侄仔，曾擔正演出《春風十里不如你》、《鹿鼎記》的張一山，被傳聚眾嫖娼，並且涉及毒品，他雖然發出聲明澄清，卻未獲網民相信，只有做一件事證明自己百分百清白，下文為大家揭曉。

吳亦凡、李易峰先後涉黃出事。（微博圖片）

內地男星涉黃出事，先後有吳亦凡、李雲迪、李易峰，而最新被傳聚眾嫖娼的男星，是現年30歲，韓紅侄仔張一山，近日網上傳出電影《老炮兒》中，三位男星均有嫖妓，而吳亦凡、李易峰先後涉黃被捕，剩下的男星矛頭直指張一山，消息傳出後，張一山工作室已經發出官方聲明闢謠，但由於吳亦凡、李易峰在被捕前，也同樣出過聲明，所以網民並不賣帳。

張一山透露最新動向，正在拍攝紅軍劇集。（微博圖片）

電視劇《浴血榮光》是關於中央八一軍的劇集，失德藝人肯定不能拍攝。（微博圖片）

近日張一山終於透露最新動向，他貼出自己正在演出紅軍劇集《浴血榮光》，劇中他演出八一軍的軍兵，由於八一軍在中共建國史中，起著舉足輕重的地位，紅軍成員全是正氣凜然，為國家奮戰，所以若然張一山涉嫖，肯定不可以繼續拍攝，甚至要即時換角，現在還能開工，已經是一個最有力的證據。