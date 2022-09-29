退賽港姐爆內幕有霸王條款　友誼小姐刑慧敏：TVB冇要求我解約

上屆退賽港姐江婉穎（Wynn）於小紅書拍片大爆參選過程，片中她指自己是因為不滿合約寫上「霸王條款」而離開，更大爆TVB合約中要求佳麗必須「零合作、零簽約」。不少有約在身的網紅佳麗更被要求需要即場打電話解約才可晉級，她更直言其中一位模特朋友因為時間太趕「怎麼解都解不掉」。片後在網上播出後引起熱烈討論。今屆香港小姐競選之中友誼小姐刑慧敏和冠軍林鈺洧均是模特兒出身，刑慧敏接受《香港01》訪問表示她參選時沒有遇到同樣的情況。



友誼小姐刑慧敏接受《香港01》訪問時表示，當選後的心情期待又緊張。（陳順禎攝）

友誼小姐刑慧敏接受《香港01》訪問時表示，當選後的心情期待又緊張。她說：「以為可以休息幾日，點知第二日就即刻有schedule，不過可以咁快同大家見面真係好開心。」 她續表示，將來希望在劇集方面發展，說：「之前做model比較少講嘢，所以我對戲劇都好有興趣，之前做model嘅時候都上過戲劇堂。」她續說，《2020香港小姐競選》季軍郭栢妍也是戲劇班的同學。

當選香港小姐出席名錶活動。（陳順禎攝）

有參選過港姐的人大爆參選內幕，刑慧敏表示不知情，因為她是回覆自由身，沒有模特兒公司合約後才去參選。她回答：「我本身份合約都真係完咗約，我都知自己完約先參選。」同屆有沒有佳麗有類似情況？她回答：「Denise（林鈺洧）都係完咗一年之後先參選。佢（TVB）冇要求我解約，同埋我本身都冇合約所以就OK。」