何浩文傳劈腿傳蔡潔四圍飛　女友方韻婷深信男友無出軌力撐

藝人何浩文因電影《鴨王》全裸成名，成為王晶的愛將，甚至王晶開戲都會預何浩文。何浩文本與網紅方韻婷拍拖4年感情穩定，近日有傳何浩文一腳踏兩船，劈腿蔡潔成負心男。

何浩文與方韻婷拍拖4年感情穩定 (ig@nataliefongg)

何浩文與方韻婷間中會在社交平台放閃，方韻婷大時大節都會晒「全家福」，而最令方韻婷感動的是早年好爸爸於內地猝逝，何浩文立即棄掉酬勞達6位數字的廣告，陪伴方韻婷在側，渡過喪父之痛，二人感情穩定。

方韻婷大時大節都會晒「全家福」放閃 (ig@nataliefongg)

迎日有傳何浩文撻著蔡潔，二人因合演新劇《一舞傾城》（港版《華燈初上》）而結緣，雖然劇人二人對手戲不多，但何浩文依然經常出現拍攝現場，《一舞傾城》完成拍攝後，蔡潔已經飛往寧波接拍攝新劇《香港人在北京》。何浩文也接了一部新的劇集《狀王之王》，但有指劇集開拍前，何浩文特意到寧波逗留兩至三星期，目的是為見蔡潔多幾面，更被爆單獨到蔡潔下塌的酒店一聚。

蔡潔已經飛往寧波接拍攝新劇《香港人在北京》(ig@jackykycai)

而《香港人在北京》寧波景拍攝完後，劇組便轉移到北京繼續拍攝，而何浩文繼續追隨蔡潔一同前往北京，網上亦有流傳一張有何浩文、蔡潔、吳業坤、陳展鵬、洪永城及吳沚默的合照。而何浩文因為經常出現在《香港人在北京》的劇組中令工作人員大感不解，有消息指，其實蔡潔已有男友，但何浩文仍然力追。

劇組便轉移到北京繼續拍攝 (ig@jackykycai)

對於何浩文出現在《香港人在北京》的劇組，何浩文則表示自己在橫店拍攝，而橫店與寧波很近，所以過去探朋友吳業坤（坤哥），坤哥力挺好友其實去寧波是探班，而所謂的單獨去蔡潔房其實有很多人一起，並不是只有兩個人。而方韻婷對於與男友何浩文分隔兩地表示不擔心，因為何浩文都會與她分享行蹤令她安心，何浩文亦表示趁今年留在內地發展要多賺點錢回香港，更表示與方韻婷是以結婚為基礎，為方韻婷大大加添信心。

何浩文在北京 (ig@dominic_hhm)