「最經典版本任盈盈」慶57歲生日　梁藝齡紅髮現身狀態大勇

90年代的TVB（無綫電視）培育出不少當家花旦，其中一位就是梁藝齡（Fiona），雖然她已經淡出影視圈，不過其主演的劇集《笑傲江湖》﹑《刀馬旦》等至今仍深入民心。近日，她就度過57歲生日，有網友就在微博曝光了她的近況，染了一頭紅髮的她容光換發，狀態大勇，獲得不少網友激讚。

梁藝齡是90年代的TVB花旦。（微博圖片）

從網上曝光梁藝齡的慶生照可見，柒了一頭紅髮的她素顏出鏡，一雙大眼睛依舊水汪汪，皮膚白皙緊緻，保養得宜整個狀態超好，她開心地吃着生日壽包對鏡拍攝，可見當日是與親朋好友聚餐慶生。而另一張照片則化妝上陣，手拿着一束鮮花擺出愛心的手勢拍照，展現燦爛笑容，整個人星味十足，讓不少網友激讚好漂亮，更直言「歲月從不敗美人」，再勾起大家對她的不少回憶，特別是其主演的劇集《笑傲江湖》任盈盈一角，有魔教聖姑的氣場，又展現出少女的温柔嬌羞感，可甜可霸氣的人物特質演繹，令她被稱為最符合金庸書中的任盈盈人設，絕對是最經典的版本。

57歲依舊年輕。（微博圖片）

除了《笑傲江湖》之外，其曾主演的《書劍恩仇錄》﹑《刀馬旦》﹑《撻出愛火花》等都深受歡迎，而她在TVB拍攝的最後一部作品就是《金玉滿堂》飾演甘翠花一角。現時回歸平淡的她是一位虔誠的基督徒，並在福音媒體製作的節目中擔任主持，傳播福音。

《撻出愛火花》﹑《金玉滿堂》都深受歡迎。（微博圖片）

雖然她已淡出螢光幕多年，不過就在2018年復出為護膚產品擔任代言人，凍齡有術的外表令網友讚不絕口。在感情方面她一樣低調，多年前與初戀男友分手後再無傳出戀情，至今仍未婚全心全意奉獻給教會。

2018年復出為護膚產品擔任代言人（梁藝齡Facebook）