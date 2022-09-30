與湯鎮業珍貴合照曝光　重溫翁美玲參選拍劇片段感唏噓

TVB陸續推出新劇及綜藝節目賀台慶，其中一個是《星光匯聚成翡翠》，重溫1967年開台以來的精華片段。訪問了一位當年廣播道電視城年代追星族，是五虎中湯鎮業的忠實粉絲，分享珍貴舊照中，更曬出湯鎮業與翁美玲的珍貴合照。



《星光匯聚成翡翠》節目訪問一位那些年的追星族。（影片截圖）

當年湯鎮業真係好靚仔。（影片截圖）

節目中播出不少七八十年代追星片段，如1977年的周潤發離開電視城時，為粉絲簽名。湯鎮業的忠實粉絲Shirley受訪，分享大批珍貴簽名照，當年她在電視城外取得不少巨星簽名，當中更有她親自為湯鎮業與翁美玲拍下的合照，令人想起當年一段情，Shirley表示曾有不少明星相片店想向她買下照片。節目安排Shirley與身在橫店拍劇的湯鎮業視像對話，表現興奮大讚「偶像個樣冇變過」，他則欷歔地表示「自己都老嘞」。

湯鎮業與翁美玲的珍貴合照。（影片截圖）

湯鎮業唏噓表示自己老了。（影片截圖）

另一位婦女節目忠粉，亦提起翁美玲雖然只做短時間主持，但美貌令人印象深刻。翁美玲參加1982年港姐入行，五官精緻活潑佻皮但最終三甲不入，但無阻星途，先加入綜藝節目做主持，很快便被安排入劇組，第一套劇集《十三妹》已經十分矚目。同年電視台為劇集《射鵰英雄傳》而舉行「理想黃蓉公開招募」》，壓倒性勝出造就經典。1985年，她於寓所內開媒氣自殺，終年26歲令人相當唏噓。

翁美玲參選８２年港姐入行。（影片截圖）