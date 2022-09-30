一線搜查｜被轉數快轉走20萬　苦主：無收到任何推送訊息

苦主被轉走20萬後，雖然已報警，但都預咗追唔返。

自疲情爆發後，唔少香港人轉用電子支付方式購物，不過喺最新一集《一線搜查》中，苦主阿明表示被人以轉數快形式由自己銀行帳戶轉走20萬，由於當時未有收到任何短訊通知，所以直到阿明睇到email先發現出事，並即時凍結自己銀行戶口，打算等銀行開門時再去處理。「喺過程中，我發現電話有啲問題，開始撳唔到然後鎖機，再自己重啟，所有資料同相都冇晒。」

check email先發現被轉走20萬。

但銀行強調當晚有以sms以email形式通知，而苦主同《一線》實測轉數快時，亦都有即時收到sms。

阿明報案後，警方以「欺騙手手段取得財產」處理，但兩個月過去，都未有任何人被捕，而銀行表示收款人係一間虛擬銀行，收款人姓郭。阿明再向金管局投款，並堅持自己當時未有收到任何推送訊息，又指自己過往都係小額轉賬，但今次大額轉賬，銀行未有打電話向佢確認，認為銀行有一定責任。

銀行指引。

其後，阿明喺《一線》要求下，向工作人員轉賬10元用作測試，結果阿明係有收到短訊通知。工作人員其後再銀行查詢，對方客服表示如果選擇咗收email同短訊通知，都有可能只會收到其中一項通知！不過其後銀行有關部門回覆《一線》查詢時，強調有向阿明發出短訊以及email通知，有專家估計阿明嘅手機中咗木馬程式，所以就算收到短訊都即時比人刪除了。