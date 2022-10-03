野人老師．劇透︱首五集情節全公開　萬人迷Stanley慘變雙失青年

MIRROR自7月演唱會事故後，所屬公司MakerVille宣布休團兩個月。而近日部分成員開始在IG「復工」，當中包括邱士縉（Stanley）與陳瑞輝（Frankie）擔任主演的ViuTV新劇《野人老師》，這是12子停工後首部播出的作品，相信一班鏡粉為此磨拳擦掌。

劇集講述人稱補習天皇的李白（Stanley 飾）因醜聞而被逐出自己一手創立的補習社，同時被太太滿兒（沈殷怡 飾）提出離婚，多年來的努力瞬間化為烏有，李白回望自己的人生，想起他最不想面對的──他的父親李世豪（鄭丹瑞 飾），而父親李世豪是香港傳奇教育人物，在坪澳灣建立了一所「大地小學」，崇尚另類教育。如今，李白失去了事業和家庭。他返回坪澳灣，想不到世豪竟打算讓他充當「大地小學」的副校長。當中李白面對不同的教育難題，一步步融入鄉郊生活，與每一位學生培養出亦師亦友的好感情。李白終於明白世豪的教育理念：「生活本身就是一堂最好的教育課。」

（左起）李白（Stanley飾演）和顏家棟（Frankie飾演）。（劇照）

第1集（10月3日 星期一）

補習天王李白在其創辦的五星補習社上市前身陷桃色新聞之中。原以為靠著能言善辯便能化險為夷的他，沒想過竟然被董事局踢出局，而自己的好兄弟顏家棟（Frankie@MIRROR飾）亦有份投票。同一時間，結婚多年兼與他育有一子的太太何滿兒也堅決提出離婚。同時失業失婚，無處可去的李白唯有回到坪澳灣的大地小學，投靠有「野人老師」之稱的父親李世豪。

第2集（10月4日 星期二）

雙失補習天王李白重回坪澳灣，逞強的他不願跟父親世豪坦白自己只是留在坪澳灣三數天而已。李世豪裝著懵然不知，任由李白探索。李白的自大自信，讓大地小學的唯一老師鍾晨光（談善言 飾）十分不滿。但同時李白發現村校大地小學暗藏商機，可以借「自然教育之名」大賺一筆。於是，他決心留下來振興村校，挽回雙失顏面。

第3集（10月5日 星期三）

雙失補習天王李白為挽回顏面，決心振興大地小學，卻在起步的開放日中滑鐵盧。同時，李白發現大地小學收生不足，欠缺經費和設施殘舊。馬死落地行，倔強的李白與父親打賭，如果能在放開日的參加者中找到一個學生加入，父親必須聽令自己，改革學校。李白離職，鬱鬱寡歡的家棟重遇了昔日的補習學生Yvonne（羅允芝 飾）。古靈精怪的Yvonne為家棟的生活帶來了一點色彩。一對小兄弟大寶細寶來到了坪澳灣。原來，大寶細寶因受不了律師媽媽高壓的贏在起跑線育兒方式，如當年的李白一樣離家出走。他們想成為大地小學的學生。李白十分開心，誓要留下孖寶。寶媽趕到大地小學接回大寶細寶，卻因不小心毁壞了他們的手工作品而被兒子控告！

第4集（10月6日 星期四）

大寶細寶控告父母，李世豪借大地小學的「小小學校法庭」讓母子互相說出心底話，同時為李白上了關於為人父母的一課。李白因而明白，天下並非無不是之父母，無論是父母抑或子女，都是需要學習。李白為大地小學收來兩位新生，並重新定立大地小學的學費。患有自閉症的聰聰未能融入一般學校，聰媽（楊淇 飾）為了讓聰聰擁有不被標籤的學習機會來到大地小學，卻被李白設定的高昂學費嚇怕，幸得晨光及時阻止。在李世豪的調停之下，兩人決定讓聰聰試讀。

第5集（10月7日 星期五）

輕度自閉的聰聰讓眾人感到吃力，李白想要放棄聰聰收取更多「優質」學生，與晨光發生衝突，李白因而得悉晨光患躁鬱症的一段過去。李白與晨光為聰聰舉行有趣的課外活動，然而聰聰卻誤以為被拋棄而作出激烈的行為。正當李白與晨光無計可施之時，李世豪不理危險解救了聰聰，李白從父親身上看到了教育的力量。李白覺得可以利用聰聰的事件來引起大眾關注，最終成功引來市區的教育機構以豐厚年薪邀請李白加入，但李白卻在決定一刻感到猶豫。最終他選擇放棄豐厚年薪，誓要接回聰聰一起回到大地小學。